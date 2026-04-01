Thứ Sáu, 03/04/2026 14:30

Hội Chữ thập đỏ TP. Huế tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non

HNN.VN - Sáng 3/4, Hội Chữ thập đỏ TP. Huế tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non trên địa bàn phường An Cựu.

Các cô giáo đến từ các trường mầm non trên địa bàn phường An Cựu được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu. Ảnh: Minh Khuê 

Đây là địa phương đầu tiên trong số 20 địa phương được Hội Chữ thập đỏ TP. Huế triển khai tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non trong năm 2026.

Trong thời gian 2 ngày, 30 giáo viên đến từ các trường mầm non An Đông, An Cựu, An Tây, Âu Lạc và các nhóm, lớp độc lập trên địa bàn phường An Cựu được trang bị 10 kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản.

Các nội dung gồm: Di chuyển nạn nhân khẩn cấp; xử lý dị vật gây tắc đường thở; sơ cứu ngừng thở, ngừng tim; cầm máu và xử lý sốc; sơ cứu vết thương phần mềm; băng bó; xử lý gãy xương; vận chuyển nạn nhân an toàn; sơ cứu bỏng, điện giật và đuối nước.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ giáo viên mầm non có điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống tai nạn, thương tích trong trường học, góp phần giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn cho trẻ, lứa tuổi vốn rất hiếu động.

PHONG ANH

 Từ khóa:
Tập huấnsơ cấp cứutrường mầm nonHội Chữ thập đỏ.
Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử trực tuyến toàn quốc

Sáng 4/2, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trong toàn quốc. Tại điểm cầu thành phố Huế, hội nghị được tổ chức tại hội trường UBND thành phố và kết nối trực tuyến đến 40 xã, phường trên địa bàn.

