Chuyển đổi số và ứng dụng AI trong công tác Mặt trận

HNN.VN - Chiều 23/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Mặt trận năm 2026.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn  

Tham dự hội nghị có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân; cán bộ Mặt trận các cấp, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, cùng đội ngũ làm công tác Mặt trận trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành mà còn góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường kết nối với Nhân dân, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội. Việc ứng dụng AI, khai thác dữ liệu số, sử dụng chữ ký số và vận hành hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm về chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận; hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp; triển khai ký số toàn phần trong xử lý văn bản điện tử; đồng thời tiếp cận các ứng dụng AI trong tổng hợp thông tin, nắm bắt dư luận xã hội, hỗ trợ công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tiếp cận, mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn công việc; từng bước thay đổi thói quen làm việc từ phương thức truyền thống sang môi trường số, bảo đảm nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn; sau tập huấn, tiếp tục lan tỏa, hướng dẫn và triển khai đồng bộ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

THÁI BÌNH
