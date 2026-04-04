Tập huấn đáp ứng bệnh cúm gia cầm lây truyền sang người

HNN.VN - Đây là hoạt động vừa được Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức, nhằm tăng cường năng lực ứng phó của hệ thống y tế trước nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm này.

 Trao chứng chỉ cho các học viên

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 70 cán bộ y tế đến từ các cơ sở khám chữa bệnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia công tác tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát lây nhiễm, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh nghi ngờ.

Tại lớp tập huấn, các nội dung chuyên môn được xây dựng toàn diện, bám sát tình hình thực tiễn và cập nhật theo các hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế. Các chuyên đề tập trung vào nhiều lĩnh vực then chốt như: kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán cúm gia cầm; phác đồ điều trị mới; quy trình tiếp cận và xử trí bệnh nhân từ cấp cứu ban đầu đến hồi sức tích cực; công tác giám sát dịch tễ; cũng như các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm trong môi trường bệnh viện.

Đáng chú ý, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các tuyến y tế. Việc tăng cường liên kết, hỗ trợ chuyên môn giữa tuyến trên và tuyến dưới được xác định là yếu tố then chốt, góp phần nâng cao năng lực toàn hệ thống trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo đánh giá của ban tổ chức, chương trình tập huấn không chỉ giúp cập nhật kiến thức mới mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình chuyên môn trong tiếp nhận và điều trị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Qua đó, đội ngũ cán bộ y tế được trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết để chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Trong bối cảnh nguy cơ các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi ngày càng gia tăng, đặc biệt là các chủng cúm gia cầm có khả năng lây sang người, việc tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu như trên có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn mà còn là bước đi chủ động nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.

KHÁNH THƯ
