Thành phố Huế đạt 97% kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2025

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao bằng khen của UBND thành phố Huế đến các tập thể có những thành tích xuất sắc trong phong trào vận động HMTN năm 2025

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức 155 đợt HMTN (tăng 24 đợt so với năm 2024), tiếp nhận 30.116 đơn vị máu, trong đó có 5.042 lượt người tự đến hiến máu tại trung tâm, đạt 97% kế hoạch UBND thành phố giao năm 2025. Tổng giá trị hoạt động đạt hơn 6,3 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và khu vực.

Toàn thành phố hiện có 27 loại hình CLB, gồm: 4 CLB hiến máu dự bị (ngân hàng máu sống); 1 CLB nhóm máu hiếm Rh-; 5 CLB gia đình hiến máu; 17 CLB vận động hiến máu. Một số đơn vị tổ chức hiệu quả các chương trình hiến máu tiêu biểu trong năm 2025, như: Chủ nhật Đỏ do Đại học Huế tổ chức đã tiếp nhận 405 đơn vị máu; thị xã Hương Thủy tiếp nhận 465 đơn vị máu; chương trình Lễ hội Xuân hồng tại Quảng Điền tiếp nhận 570 đơn vị máu trong một ngày triển khai; Hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, toàn thành phố đã tiếp nhận 2.406 đơn vị máu; các đơn vị tham gia Hành trình Đỏ 2025 đã tiếp nhận 2.417 đơn vị máu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hiến máu tình nguyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: việc vận động hiến máu ở một số địa phương chưa thật sự đi vào chiều sâu; tỷ lệ hiến máu thể tích 350 ml còn thấp; sự tham gia của người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn chưa nhiều.

Phát biểu tại hội nghị, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã biểu dương Ban Chỉ đạo các cấp và các tình nguyện viên đã lan tỏa tinh thần nhân đạo cao cả cũng như thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như về tỷ lệ hiến máu 350ml còn ít và sự tham gia của khối doanh nghiệp. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề ra những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phòng trào HMTN trong thời gian tới. Cụ thể, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền, đưa chỉ tiêu hiến máu vào thi đua, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, mở rộng đối tượng vận động tại các khu công nghiệp và duy trì hiệu quả các câu lạc bộ ngân hàng máu sống, hiến tiểu cầu…

Dịp này, 6 tập thể, 27 gia đình và 83 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của UBND thành phố Huế vì những thành tích xuất sắc trong phong trào vận động HMTN năm 2025.