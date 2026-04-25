Bộ Quốc phòng tập huấn lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: VGP/KL

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng kết nối trực tuyến tới điểm cầu của các quân khu, bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia cho hay, ngày 2/4/2026, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức Lễ phát động "Chiến dịch dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên cả nước.

Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chính trị-xã hội và nhân văn sâu sắc; đặt ra yêu cầu cao đối với Ban Chỉ đạo các cấp; đòi hỏi phải quyết tâm, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ nhằm cụ thể hóa chủ trương của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo quốc gia về triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm"; làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm và triển khai diện rộng việc lấy mẫu, bàn giao mẫu, giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đạt được các chỉ tiêu Chiến dịch đã đề ra.

Để hội nghị đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đáp ứng tính chất chuyên môn cao của nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Ban Tổ chức và các đồng chí giảng viên tập trung truyền đạt nội dung lý thuyết thật ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề.

Đặc biệt chú ý hướng dẫn tổ chức thực hành, "cầm tay chỉ việc" và giải đáp các thắc mắc, nghiên cứu tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của cán bộ tham gia tập huấn.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: VGP/KL

Gợi mở các vấn đề để các cán bộ tập huấn tham gia thảo luận, nhất là những vấn đề dự báo phát sinh từ thực tế cơ sở trong quá trình tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Sau tập huấn, biên tập, gửi các tài liệu văn bản, video clip cho các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, áp dụng.

Các đồng chí cán bộ tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nắm chắc nội dung lý thuyết và kỹ thuật thực hành.

Các cơ quan chức năng bộ, ngành Trung ương; các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo các cấp quan tâm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ tạo thành cơ chế chỉ đạo, hướng dẫn khép kín, thống nhất, thuận lợi cho địa phương triển khai thực hiện.

Sau hội nghị tập huấn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và tài liệu, video được tập huấn, khẩn trương tổ chức tập huấn theo phân cấp cho cán bộ, nhân viên, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại cơ sở, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, để sớm triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên thực địa.

Ngay sau lễ khai mạc, các cán bộ tham gia tập huấn được lắng nghe 3 chuyên đề: Quán triệt các văn bản chỉ đạo thực hiện Kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" của Ban Chỉ đạo quốc gia; Tập huấn quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ; Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ.