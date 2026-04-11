Tập huấn công tác tổ chức thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin về kỳ thi

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã thông tin tổng thể về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, bao gồm hệ thống văn bản chỉ đạo, các mốc thời gian quan trọng và các khâu tổ chức như đăng ký dự thi, xếp phòng thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi…

Kỳ thi năm 2026 có một số điều chỉnh theo quy định mới. Trong đó, quy định về thanh tra, kiểm tra được cập nhật phù hợp với việc chuyển chức năng thanh tra giáo dục về hệ thống thanh tra nhà nước. Quy trình tổ chức thi cũng được điều chỉnh để thích ứng với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Về thủ tục, nhiều loại giấy tờ được tích hợp nhằm giảm thủ tục hành chính. Thí sinh chỉ sử dụng một loại “Giấy báo dự thi” thay cho cả giấy báo và thẻ dự thi như trước; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi cũng được gộp thành một loại.

Thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo được rút ngắn còn 5 ngày, góp phần đẩy nhanh tiến độ công bố kết quả, tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đáng chú ý, các bài thi có thay đổi điểm sau phúc khảo đều phải tổ chức đối thoại để bảo đảm tính minh bạch.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/6. Các nội dung tập huấn nhằm giúp các đơn vị nắm vững quy chế, quy trình, từ đó tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Theo đó, các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX và cơ sở giáo dục liên quan phải hoàn thành kế hoạch dạy học, tổ chức ôn tập, đồng thời phổ biến quy chế thi cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Công tác rà soát, cập nhật dữ liệu thí sinh được yêu cầu thực hiện đầy đủ, chính xác trên hệ thống trước các mốc thời gian quy định, làm căn cứ trực tiếp cho xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Kỳ thi tiếp tục tổ chức đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Các đơn vị có trách nhiệm cấp tài khoản, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra, rà soát thông tin đăng ký dự thi. Việc xét duyệt hồ sơ phải đúng quy định, công khai các trường hợp không đủ điều kiện dự thi trước kỳ thi ít nhất 5 ngày.

Bên cạnh đó, công tác tư vấn, hướng dẫn thí sinh được tăng cường, nhất là lựa chọn môn thi, kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm. Các trường chủ động thông tin, tuyên truyền đầy đủ về lịch thi, quy chế, phối hợp với phụ huynh hỗ trợ học sinh ổn định tâm lý trước kỳ thi.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các điểm thi, từ phòng thi, hệ thống điện, internet đến thiết bị bảo quản đề thi, bài thi và lắp đặt camera giám sát theo quy định. Các khâu coi thi, chấm thi, phúc khảo được thực hiện đúng quy chế; đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.