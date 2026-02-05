Góp “mảnh ghép”, dựng nhà yêu thương

Bàn giao nhà yêu thương cho gia đình ông Trần Văn Viến, bà Trần Thị Chuồn trú tại xã Khe Tre

Chương trình "Mảnh ghép nhà yêu thương" được Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế lập nhằm kết nối những “mảnh ghép” nhân đạo, chung tay xây dựng những căn nhà ấm áp yêu thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các hộ bị thiệt hại nhà ở do thiên tai trên địa bàn thành phố.

Trong đợt mưa lũ lớn cuối năm 2025, ngôi nhà của ông Trần Văn Viến và bà Trần Thị Chuồn trú tại thôn Xuân Phú, xã Khe Tre bị nước lũ cuốn, hư hỏng nặng do nằm sát con suối. Sau quá trình vận động, chương trình đã hỗ trợ xây dựng căn nhà mới tại thôn 1, xã Khe Tre giúp vợ chồng ông bà được an cư lạc nghiệp, kịp có nhà mới đón Tết ấm áp, yên vui.

Ngày khánh thành nhà nhân đạo diễn ra cuối tháng 1/2026 trong tiết trời se lạnh. Buổi lễ giản dị, nhưng ai cũng thấy ấm lòng. Bà Chuồn xúc động chia sẻ: “Sau đợt lũ lụt, căn nhà cũ của chúng tôi đã trôi đi mất một nửa, phần còn lại cũng hư hại. Nay được chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm quan tâm, xây dựng một ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, chúng tôi mừng lắm".

Với gia đình ông Viến, bà Chuồn, mái nhà mới không chỉ để che mưa che nắng mà còn tiếp thêm niềm tin để sống an vui tuổi già. Ngôi nhà được dựng nên từ hàng trăm “mảnh ghép” yêu thương. Mỗi viên gạch, mỗi khối cát đá… đều là tình yêu thương mà cộng đồng gửi gắm, lan tỏa giá trị nhân đạo.

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre, cho hay: "Trong đợt lụt bão tháng 10 và 11/2025, toàn xã có 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng nhà ở. Thời gian vừa qua, chính quyền xã Khe Tre phối hợp với các ban ngành cơ bản hoàn thành sửa chữa, xây lại nhà ở cho các hộ bị thiệt hại. Chúng tôi rất vui mừng vì đã được đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ người dân có mái nhà vững chãi”.

Hội Chữ thập đỏ TP. Huế phát động “Mảnh ghép nhà yêu thương” từ tháng 8/2024, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Mỗi “mảnh ghép” có giá trị 100.000 đồng, mỗi căn nhà cần 700 mảnh ghép, tương đương 70 triệu đồng.

Đến nay, Thành hội đã huy động được 3.500 mảnh ghép, tương đương 350 triệu đồng và đã xây dựng 5 căn nhà kiên cố cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, nhà xiêu vẹo, dột nát hoặc hư hỏng do bão lũ.

Đồng hành cùng chương trình, Đại đức Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế bày tỏ: "Việc kêu gọi đóng góp từ những “mảnh ghép” mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn, giúp các hộ gia đình khó khăn có nhà mới khang trang, vững chãi hơn, sớm ổn định cuộc sống và làm ăn”.

Ông Hoàng Vĩnh Phú, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết: Trong thời gian tới, Thành hội sẽ tiếp tục triển khai chương trình “Mảnh ghép nhà yêu thương” song song với hoạt động khảo sát, tìm đến những hộ gia đình khó khăn có nhà ở hư hại nặng để hỗ trợ xây dựng nhà mới. Đồng thời kêu gọi thêm những tấm lòng nhân ái cùng chung tay xây nhà và lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”.

Trên website, fanpage của Thành hội, danh sách ủng hộ vẫn được cập nhật thường xuyên; mỗi ngày lại dày thêm những “mảnh ghép” như một lời hứa hẹn sẽ có thêm nhiều “nhà yêu thương” được dựng lên từ nghĩa tình cộng đồng.