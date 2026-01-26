Học sinh tìm hiểu nghệ thuật mặt nạ Tuồng Huế

NSƯT La Thanh Hùng vẽ mặt nạ cho học sinh

Hoạt động có sự tham gia của nghệ nhân vẽ mặt nạ Tuồng La Thanh Hùng cùng 3 nghệ sĩ thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế. Đây là những gương mặt tiêu biểu, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật Tuồng Huế, một loại hình sân khấu truyền thống đặc sắc gắn liền với đời sống văn hóa Cố đô.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh được giao lưu, tìm hiểu tổng quan về nghệ thuật Tuồng Huế, đặc biệt là nghệ thuật vẽ mặt nạ, yếu tố tạo nên bản sắc và chiều sâu biểu cảm của các nhân vật trên sân khấu. Nghệ nhân, NSƯT La Thanh Hùng đã trực tiếp giới thiệu ý nghĩa màu sắc, đường nét trên mặt nạ Tuồng, đồng thời thực hành vẽ mặt nạ cho học sinh ngay tại hội trường.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ đã trình diễn trích đoạn một vở Tuồng tiêu biểu, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận trực quan với loại hình nghệ thuật truyền thống thông qua không gian sân khấu sống động. Phần giao lưu, trao đổi giữa nghệ sĩ và học sinh diễn ra sôi nổi, với nhiều câu hỏi xoay quanh quá trình học nghề, giữ nghề, cũng như những trăn trở trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Tuồng trong đời sống đương đại.

Sau chương trình chung, học sinh được chia thành các nhóm nhỏ để gặp gỡ trực tiếp nghệ nhân, nghệ sĩ, thực hiện phỏng vấn và hoàn thành các sản phẩm thu hoạch theo yêu cầu của môn học, gồm bảng thông tin về nghệ nhân và video cảm nhận về một mặt nạ Tuồng Huế gây ấn tượng nhất.