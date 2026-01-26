  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 29/01/2026 18:13

Học sinh tìm hiểu nghệ thuật mặt nạ Tuồng Huế

HNN.VN - Chiều 29/1, Trường THPT Chuyên Khoa học Huế tổ chức hoạt động trải nghiệm “Mặt nạ Tuồng Huế - Nghệ thuật trở thành di sản” cho học sinh. Chương trình nằm trong môn học Giáo dục địa phương, nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa địa phương, qua đó bồi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trân trọng và gìn giữ các giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Học sinh trải nghiệm học tập tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền TrungCơ hội kết hợp hài hòa di sản văn hóa với công nghệ hiện đạiThêm một “Sao Tháng Giêng”Minh Nhật và đam mê nghiên cứu khoa họcNhững vũ điệu bền bỉLong Mã cõng đạo lý và đạo học

 NSƯT La Thanh Hùng vẽ mặt nạ cho học sinh

Hoạt động có sự tham gia của nghệ nhân vẽ mặt nạ Tuồng La Thanh Hùng cùng 3 nghệ sĩ thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế. Đây là những gương mặt tiêu biểu, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật Tuồng Huế, một loại hình sân khấu truyền thống đặc sắc gắn liền với đời sống văn hóa Cố đô.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh được giao lưu, tìm hiểu tổng quan về nghệ thuật Tuồng Huế, đặc biệt là nghệ thuật vẽ mặt nạ, yếu tố tạo nên bản sắc và chiều sâu biểu cảm của các nhân vật trên sân khấu. Nghệ nhân, NSƯT La Thanh Hùng đã trực tiếp giới thiệu ý nghĩa màu sắc, đường nét trên mặt nạ Tuồng, đồng thời thực hành vẽ mặt nạ cho học sinh ngay tại hội trường.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ đã trình diễn trích đoạn một vở Tuồng tiêu biểu, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận trực quan với loại hình nghệ thuật truyền thống thông qua không gian sân khấu sống động. Phần giao lưu, trao đổi giữa nghệ sĩ và học sinh diễn ra sôi nổi, với nhiều câu hỏi xoay quanh quá trình học nghề, giữ nghề, cũng như những trăn trở trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Tuồng trong đời sống đương đại.

Sau chương trình chung, học sinh được chia thành các nhóm nhỏ để gặp gỡ trực tiếp nghệ nhân, nghệ sĩ, thực hiện phỏng vấn và hoàn thành các sản phẩm thu hoạch theo yêu cầu của môn học, gồm bảng thông tin về nghệ nhân và video cảm nhận về một mặt nạ Tuồng Huế gây ấn tượng nhất.

Phạm Phước Châu
 Từ khóa:
tuồnghọc sinhlớp 12chuyênKhoa họcChuyên Khoa họctrải nghiệmmặt nạmặt nạ tuồng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh

Ngày 26/1, tại Trường THCS Vinh Xuân, Đồn Biên phòng Vinh Xuân phối hợp với Công an xã Phú Vinh tổ chức tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh
Chuyên gia Nga: Việt Nam kiên định con đường phát triển đúng đắn

Nhà báo quốc tế, Tiến sĩ lịch sử, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Petr Tsvetov nhận định, các kỳ Đại hội gần đây cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã điều chỉnh chính sách một cách khoa học, nhất quán vì mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm.

Chuyên gia Nga Việt Nam kiên định con đường phát triển đúng đắn
Tặng “tủ sách pháp luật” cho Trường THCS Vinh Thanh

Ngày 21/1, Đồn Biên phòng Vinh Xuân (đóng quân trên địa bàn xã Phú Vinh) tặng “Tủ sách pháp luật” cho Trường THCS Vinh Thanh; tuyên truyền cho các em học sinh về ý nghĩa của các đầu sách do đơn vị trao tặng.

Tặng “tủ sách pháp luật” cho Trường THCS Vinh Thanh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top