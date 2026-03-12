Chia sẻ chuyên môn cho quản lý và giáo viên dạy học sinh khuyết tật

Giảng viên hướng dẫn dấu hiệu nhận biết học sinh rối loạn học tập

Tham dự chương trình có 59 cán bộ quản lý, giáo viên đến từ 41 cơ sở giáo dục tiểu học, 6 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Các giáo viên được trang bị kiến thức để hiểu đặc điểm, biểu hiện của học sinh rối loạn học tập, sử dụng công cụ nhận biết học sinh rối loạn học tập trong lớp hòa nhập, từ đó phân biệt khó khăn học tập do môi trường hoặc phương pháp dạy học.

Bên cạnh đó, giáo viên còn được hướng dẫn để hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của các nguyên tắc thiết kế học tập phổ quát trong dạy học học sinh rối loạn học tập, đồng thời thực hành áp dụng khung thiết kế học tập phổ quát - phương pháp dạy học nhằm đáp ứng sự đa dạng của người học. Thông qua các hoạt động phân tích bài học, thiết kế kế hoạch dạy học và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, giáo viên có cơ hội nâng cao kỹ năng tổ chức lớp học hòa nhập hiệu quả hơn.

Hiện trên địa bàn thành phố chưa có trường chuyên biệt công lập, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập, song có 7 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục và 6 trường tiểu học công lập có lớp chuyên biệt cho học sinh khuyết tật. 100% cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn đều thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật. Toàn thành phố có 663 trẻ khuyết tật học hòa nhập, 238 trẻ khuyết tật học bán hòa nhập ở các trường tiểu học.