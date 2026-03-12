  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 12/03/2026 16:45

Chia sẻ chuyên môn cho quản lý và giáo viên dạy học sinh khuyết tật

HNN.VN - Trong 2 ngày 12 - 13/3, tại khách sạn Sài Gòn Morin, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn, chia sẻ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học làm việc với trẻ khuyết tật học hòa nhập.

Tết gắn kết yêu thương cho trẻ khuyết tậtGiáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển và khuyết tậtƯơm mầm cho trẻ em yếu thế

Giảng viên hướng dẫn dấu hiệu nhận biết học sinh rối loạn học tập

Tham dự chương trình có 59 cán bộ quản lý, giáo viên đến từ 41 cơ sở giáo dục tiểu học, 6 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Các giáo viên được trang bị kiến thức để hiểu đặc điểm, biểu hiện của học sinh rối loạn học tập, sử dụng công cụ nhận biết học sinh rối loạn học tập trong lớp hòa nhập, từ đó phân biệt khó khăn học tập do môi trường hoặc phương pháp dạy học.

Bên cạnh đó, giáo viên còn được hướng dẫn để hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của các nguyên tắc thiết kế học tập phổ quát trong dạy học học sinh rối loạn học tập, đồng thời thực hành áp dụng khung thiết kế học tập phổ quát - phương pháp dạy học nhằm đáp ứng sự đa dạng của người học. Thông qua các hoạt động phân tích bài học, thiết kế kế hoạch dạy học và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, giáo viên có cơ hội nâng cao kỹ năng tổ chức lớp học hòa nhập hiệu quả hơn.

Hiện trên địa bàn thành phố chưa có trường chuyên biệt công lập, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập, song có 7 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục và 6 trường tiểu học công lập có lớp chuyên biệt cho học sinh khuyết tật. 100% cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn đều thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật. Toàn thành phố có 663 trẻ khuyết tật học hòa nhập, 238 trẻ khuyết tật học bán hòa nhập ở các trường tiểu học. 

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Nâng caonăng lựcgiáo viêntiểu họcdạyhọc sinhkhuyết tật
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triển khai thực đơn đa dạng rau củ cho học sinh tiểu học

Chiều 12/3, tại Trường Tiểu học Số 1 An Đông (phường An Cựu), Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai hoạt động hướng dẫn thực đơn đa dạng rau củ cho học sinh tiểu học trong khuôn khổ Dự án Bữa ăn học đường năm học 2025-2026.

Triển khai thực đơn đa dạng rau củ cho học sinh tiểu học
Hiểu pháp luật để tránh vi phạm

Nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tệ nạn trong học đường. Thông qua sự phối hợp giữa ngành giáo dục và lực lượng công an, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân.

Hiểu pháp luật để tránh vi phạm
Khai mạc Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT toàn thành phố lần thứ VI

Chiều 10/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng Liên đoàn Bóng đá TP. Huế khai mạc Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT TP. Huế lần thứ VI - năm 2026 tại sân vận động Tự Do. Giải đấu chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng TP. Huế (26/3/1975 - 26/3/2026) và hướng tiến tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Khai mạc Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT toàn thành phố lần thứ VI

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top