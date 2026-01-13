Minh Nhật và đam mê nghiên cứu khoa học

Minh Nhật (ngoài cùng bên phải) cùng với nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tham gia Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia HS-SV năm 2023

Năng động và cần mẫn, những năm học đại học, Minh Nhật dồn trọn đam mê cho chuyên ngành mà mình theo đuổi. Với phương pháp học tập khoa học, khả năng sắp xếp thời gian hợp lý, Nhật đã khẳng định giá trị bản thân bằng những giải thưởng nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Ưu tiên hàng đầu cho việc học, Nhật liên tục nhận học bổng xuất sắc ở cả 7/7 học kỳ. Song song đó, em còn tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học và các cuộc thi, diễn đàn học thuật uy tín. Minh Nhật có hai bài nghiên cứu được lựa chọn trình bày tại Hội thảo quốc tế SR-ICYREB 2024, nơi quy tụ sinh viên đến từ nhiều trường đại học trong và ngoài nước.

Đề tài “Nghiên cứu sự tác động của Digital Marketing đến quyết định mua của khách hàng đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ngành F&B tại Huế” mang tính ứng dụng cao, hướng đến việc cung cấp góc nhìn thực tiễn và giải pháp phù hợp cho các startup F&B tại địa phương. Với Minh Nhật, đây không chỉ là bài nghiên cứu mà còn là sự trăn trở và tâm huyết dành cho sự phát triển của quê hương xứ Huế. Đặc biệt, đề tài: "Nghiên cứu tác động của người có sức ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm của Gen Z Việt Nam" đã vinh dự nhận giải Best Paper, trở thành dấu ấn đáng tự hào trong hành trình đại học của em.

Khi còn là học sinh ở Trường THPT chuyên Quốc Học, Nhật là thành viên tích cực của dự án Thiên Quang Hậu Mạc, một sáng kiến nhằm bảo tồn và lan tỏa giá trị của nghệ thuật tuồng Huế trong giới trẻ. Bước vào giảng đường đại học, từ mong muốn góp phần làm sạch các dòng sông ở Huế, biến bèo lục bình thành sản phẩm có giá trị, Nhật đã tham gia vào A.N Paper Project, dự án tạo tác động xã hội.

Những năm ngồi trên ghế giảng đường đại học, chàng trai ấy cũng đã thử sức và gặt hái nhiều quả ngọt ở nhiều cuộc thi về marketing, khởi nghiệp và tài chính. Có đến 10 cuộc thi lớn nhỏ mà Nhật đã tham gia và đạt kết quả cao. Tiêu biểu như Top 10 CMO Think & Action 2022; Top 20 Road to MOA 2024; Top 12 đại diện Việt Nam tham gia Youth Startup Contest 2022; Top 10 SV.StartUp - hạng mục Social Impact; Top 2 cuộc thi VSIS 2024. Minh Nhật cũng là đại diện của Trường Đại học Kinh tế Huế tham gia cuộc thi The Moneyverse 2024 (do VTV Money tổ chức).

Để đạt kết quả cao trong công tác nghiên cứu khoa học, theo Nhật, điều quan trọng nhất chính là tìm đúng vấn đề để nghiên cứu, một vấn đề thực sự có ý nghĩa, còn khoảng trống chưa được khai thác và có giá trị ứng dụng trong thực tế.

Nói về bí quyết vừa đạt kết quả cao trong học tập, vừa chinh phục các diễn đàn học thuật uy tín khi đang ngồi trên ghế giảng đường, Minh Nhật chia sẻ: "Với em, chìa khóa nằm ở quản lý thời gian và xác lập thứ tự ưu tiên. Thay vì cố gắng làm tất cả cùng lúc, em chọn làm từng việc thật trọn vẹn. Quan trọng hơn, em luôn tìm được niềm vui và ý nghĩa trong những việc mình theo đuổi”.