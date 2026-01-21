  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 23/01/2026 15:08

Học sinh trải nghiệm học tập tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung

HNN.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động giáo dục trải nghiệm gắn với Chương trình giáo dục phổ thông, ngày 23/1, gần 300 học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Huế đã tham quan, học tập và trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung (số 5 Điềm Phùng Thị, phường Vỹ Dạ).

Nghỉ hè ở bảo tàngHọc mà chơi, chơi mà học với di sảnBảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung mở cửa đón khách tham quan miễn phí

 Học sinh tham quan, trải nghiệm tại bảo tàng

Tại bảo tàng, học sinh được tìm hiểu hệ thống trưng bày chuyên sâu về đa dạng sinh học, các hệ sinh thái tiêu biểu của khu vực Duyên hải miền Trung; tiếp cận trực tiếp các mẫu vật, tư liệu khoa học và hình ảnh trực quan. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ cán bộ chuyên môn, nội dung tham quan được truyền tải bài bản, góp phần củng cố kiến thức đã học và mở rộng hiểu biết liên ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Bên cạnh hoạt động tham quan, chương trình chú trọng yếu tố học tập trải nghiệm, khuyến khích học sinh quan sát, trao đổi, đặt câu hỏi và liên hệ kiến thức lý thuyết với thực tiễn. Qua đó, góp phần hình thành tư duy khoa học, năng lực nghiên cứu và nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, môi trường, phù hợp với định hướng giáo dục phát triển bền vững.

Đáng chú ý, học sinh được trải nghiệm công nghệ NFC tại các không gian trưng bày, cho phép sử dụng thiết bị cá nhân để truy cập nhanh thông tin chi tiết về mẫu vật. Đây là một trong những giải pháp chuyển đổi số đang được Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung triển khai nhằm hiện đại hóa hoạt động trưng bày, tăng tính tương tác và hỗ trợ hiệu quả cho công tác học tập, nghiên cứu khoa học.

Mở cửa trở lại từ ngày 1/1/2026 sau thời gian dài sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và hoàn thiện nội dung trưng bày, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung trưng bày gần 6.000 mẫu vật có giá trị khoa học giáo dục, phản ánh đặc trưng hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, đầm phá nước lợ ven biển và tài nguyên thiên nhiên của khu vực.

Từ khi mở cửa trở lại đến nay, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung đón nhiều đoàn khách tham quan ở trong và ngoài thành phố, trong đó phần lớn là học sinh, sinh viên. Điều này khẳng định vai trò của bảo tàng là một thiết chế khoa học - giáo dục quan trọng, đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong đổi mới phương pháp dạy học, đưa khoa học đến gần hơn với học sinh.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Học sinhtrải nghiệmhọc tậpBảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tặng “tủ sách pháp luật” cho Trường THCS Vinh Thanh

Ngày 21/1, Đồn Biên phòng Vinh Xuân (đóng quân trên địa bàn xã Phú Vinh) tặng “Tủ sách pháp luật” cho Trường THCS Vinh Thanh; tuyên truyền cho các em học sinh về ý nghĩa của các đầu sách do đơn vị trao tặng.

Tặng “tủ sách pháp luật” cho Trường THCS Vinh Thanh
Phường Cam Đường (Lào Cai) học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số tại phường An Cựu (TP. Huế)

Ngày 19/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, UBND phường Cam Đường (Lào Cai) đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; phát triển du lịch; triển khai phong trào “bình dân học vụ số” tại phường An Cựu (TP. Huế).

Phường Cam Đường Lào Cai học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số tại phường An Cựu TP Huế
Trải nghiệm di sản bằng nhiều giác quan

Không gian di sản ở Đại Nội Huế đang được kể lại bằng một ngôn ngữ mới - ngôn ngữ của công nghệ. Tại Phủ Nội Vụ, những câu chuyện xưa không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để chạm vào, lắng nghe và trải nghiệm, mở ra một cách tiếp cận nhẹ nhàng, giàu cảm xúc với di sản Cố đô.

Trải nghiệm di sản bằng nhiều giác quan

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top