Học sinh trải nghiệm học tập tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung

Học sinh tham quan, trải nghiệm tại bảo tàng

Tại bảo tàng, học sinh được tìm hiểu hệ thống trưng bày chuyên sâu về đa dạng sinh học, các hệ sinh thái tiêu biểu của khu vực Duyên hải miền Trung; tiếp cận trực tiếp các mẫu vật, tư liệu khoa học và hình ảnh trực quan. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ cán bộ chuyên môn, nội dung tham quan được truyền tải bài bản, góp phần củng cố kiến thức đã học và mở rộng hiểu biết liên ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Bên cạnh hoạt động tham quan, chương trình chú trọng yếu tố học tập trải nghiệm, khuyến khích học sinh quan sát, trao đổi, đặt câu hỏi và liên hệ kiến thức lý thuyết với thực tiễn. Qua đó, góp phần hình thành tư duy khoa học, năng lực nghiên cứu và nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, môi trường, phù hợp với định hướng giáo dục phát triển bền vững.

Đáng chú ý, học sinh được trải nghiệm công nghệ NFC tại các không gian trưng bày, cho phép sử dụng thiết bị cá nhân để truy cập nhanh thông tin chi tiết về mẫu vật. Đây là một trong những giải pháp chuyển đổi số đang được Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung triển khai nhằm hiện đại hóa hoạt động trưng bày, tăng tính tương tác và hỗ trợ hiệu quả cho công tác học tập, nghiên cứu khoa học.

Mở cửa trở lại từ ngày 1/1/2026 sau thời gian dài sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và hoàn thiện nội dung trưng bày, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung trưng bày gần 6.000 mẫu vật có giá trị khoa học giáo dục, phản ánh đặc trưng hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, đầm phá nước lợ ven biển và tài nguyên thiên nhiên của khu vực.

Từ khi mở cửa trở lại đến nay, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung đón nhiều đoàn khách tham quan ở trong và ngoài thành phố, trong đó phần lớn là học sinh, sinh viên. Điều này khẳng định vai trò của bảo tàng là một thiết chế khoa học - giáo dục quan trọng, đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong đổi mới phương pháp dạy học, đưa khoa học đến gần hơn với học sinh.