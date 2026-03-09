ClockThứ Tư, 18/03/2026 15:25

17 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng phường Vỹ Dạ

HNN.VN - Ngày 18/3, 17 đề tài, mô hình sáng tạo của học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn phường Vỹ Dạ tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng phường lần thứ I, năm 2026.

Học sinh trưng bày mô hình sáng tạo tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng phường Vỹ Dạ năm 2026. 

Nhiều ý tưởng tập trung vào các giải pháp phục vụ học tập, bảo vệ môi trường, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ vào đời sống.

Các mô hình được đầu tư khá công phu, thể hiện sự chủ động tìm tòi, khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề gần gũi trong học tập và sinh hoạt hằng ngày. Một số đề tài bước đầu cho thấy khả năng ứng dụng thực tiễn, góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong học sinh.

Ngay sau phần khai mạc, ban giám khảo tiến hành chấm thi trực tiếp tại khu vực triển lãm. Các nhóm học sinh tự tin thuyết trình, giới thiệu ý tưởng và mô hình trước hội đồng, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần sáng tạo.

Theo ban tổ chức, những đề tài tiêu biểu sẽ được lựa chọn tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố trong thời gian tới. Việc lần đầu tổ chức cuộc thi ở cấp phường cũng góp phần khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học, tạo môi trường để học sinh phát huy tư duy sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Hải Thuận
Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở

Thành phố Huế đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bằng những chương trình hành động thiết thực. Trong đó, Huế đang kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, liên kết và hội nhập, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Khởi động cuộc thi “Check-in Huế xanh”

Với mục đích lan tỏa ý thức du lịch có trách nhiệm, vì một Huế xanh bền vững, Sở Du lịch vừa phối hợp Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam/WWF-Việt Nam khởi động cuộc thi “Check-in Huế xanh” - Đi Huế có quà, rinh ngay Canon R50!

