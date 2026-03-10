  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 13/03/2026 14:21

Trẻ mầm non trải nghiệm tích hợp kiến thức liên ngành

HNN - Những năm gần đây, việc ứng dụng phương pháp tiếp cận STEAM trong giáo dục lứa tuổi mầm non đang dần trở thành một xu hướng tích cực, góp phần đổi mới cách tổ chức hoạt động học tập, giúp trẻ hứng thú hơn khi được trực tiếp khám phá và trải nghiệm.

Trường mầm non tư thục: Xu hướng lựa chọn của nhiều phụ huynh Khi trẻ mầm non học bằng trải nghiệm thông minhXây dựng môi trường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Tìm hiểu về củ gừng lạ mà quen tại workshop STEAM khám phá khoa học “Củ gừng - vị ấm từ đất Huế” 

Workshop STEAM khám phá khoa học “Củ gừng - vị ấm từ đất Huế” dành cho các bé 4 - 6 tuổi tại Không gian Sách và Văn hóa Huế diễn ra vào tháng 2 vừa qua đã mang đến một buổi trải nghiệm sôi nổi, khơi gợi nhiều tò mò và tiếng cười của trẻ nhỏ. Cùng với sự gợi mở nhẹ nhàng, gần gũi của các cô giáo, những bạn nhỏ đã được quan sát, tận tay sờ, ngửi củ gừng quen thuộc nhưng lại mới mẻ, trải nghiệm mùi hương cay ấm từ thiên nhiên.

Hoạt động STEAM được thiết kế theo giáo án 5E nhằm bảo đảm tính logic và tối ưu trải nghiệm cho trẻ, giúp các bé tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên thông qua các hoạt động khám phá. Những dụng cụ quan sát như kính lúp, kính hiển vi cũng được đưa vào hoạt động, giúp các bé quan sát rõ hơn hình dáng, màu sắc của củ gừng dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

Những đôi tay bé xinh còn được tự mình cắt, giã củ gừng và pha những ly nước chanh gừng chua chua ngọt ngọt và hơi cay nhẹ giúp làm ấm cơ thể. Ngoài ra, có những giây phút các bé tĩnh lặng “đóng vai” thành củ gừng đang được đất Huế ôm ấp, nuôi dưỡng. Thông qua buổi workshop, các bạn nhỏ hiểu thêm về giá trị và ứng dụng của củ gừng trong đời sống, từ nấu ăn đến chế biến thức uống, đồng thời được kích thích các giác quan trong quá trình trải nghiệm.

 Thiện Dy, học sinh lớp A1, Trường Mầm non Thuận Lộc, hào hứng: “Buổi trải nghiệm đã giúp cháu biết được rằng gừng có mùi nồng và vị cay. Cháu còn được pha nước chanh gừng thơm ngon, tốt cho sức khỏe, tìm hiểu về các công đoạn làm mứt gừng và có thể đem thành phẩm về tặng người thân”.

STEAM là phương pháp tiếp cận tích hợp các lĩnh vực về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học nhằm giúp trẻ tiếp cận kiến thức thông qua các hoạt động khám phá và sáng tạo. Đây là cách tiếp cận giáo dục liên ngành, kết nối kiến thức của 5 lĩnh vực trên trong cùng một hoạt động hoặc dự án học tập, thay vì tách rời từng môn học riêng biệt.

Cô Võ Thị Phương Nhi, người sáng lập và quản lý hệ thống mầm non Safari Kid tại Huế chia sẻ: “Thay vì dạy học một chiều thì phương pháp tiếp cận STEAM đề cao tính độc lập của trẻ từ lúc học mầm non. Giờ học được xây dựng xoay quanh việc cùng nhau giải quyết một vấn đề. Thay vì giới thiệu trực tiếp, làm mẫu sẵn và đưa ra đáp án thì giáo viên sẽ gợi mở bằng những câu hỏi kích thích tư duy, đóng vai trò làm người chuẩn bị môi trường, nguyên liệu và đặt ra câu hỏi gợi mở. Sau đó, chính trẻ sẽ là người phát hiện ra, tự mình trải nghiệm và rút ra kết luận. Cuối cùng, giáo viên sẽ là người tổng kết và định hướng lại kiến thức”.

Điều tạo nên sự hứng thú của phương pháp STEAM là trẻ được khám phá một sự vật, hiện tượng dưới nhiều góc độ khác nhau. Sau khi quan sát và cảm nhận bằng các giác quan, các bé có cơ hội diễn đạt suy nghĩ của mình bằng nhiều hình thức như lời nói, hình vẽ, thiết kế quy trình hoặc cùng nhau tạo ra sản phẩm nhỏ có tính ứng dụng.

Lứa tuổi mầm non vốn giàu trí tưởng tượng và luôn tò mò khám phá thế giới xung quanh. Phương pháp STEAM tạo ra môi trường học tập khuyến khích sự sáng tạo và thử nghiệm, nơi trẻ có thể mạnh dạn đưa ra ý tưởng, chấp nhận những sai sót trong quá trình tìm hiểu. Thông qua đó, trẻ dần phát triển tư duy độc lập, khả năng giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm, hình thành nền tảng vững chắc cho các bậc học tiếp theo.

Bài, ảnh: Phước Ly
 Từ khóa:
Trẻ mầm nontrải nghiệmtích hợpkiến thứcliên ngành
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ, thành phố Huế đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm hiện đại hóa công tác chi trả trợ cấp, bảo đảm nhanh, đúng đối tượng, minh bạch và thuận tiện cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID
Học sinh tìm hiểu nghệ thuật mặt nạ Tuồng Huế

Chiều 29/1, Trường THPT Chuyên Khoa học Huế tổ chức hoạt động trải nghiệm “Mặt nạ Tuồng Huế - Nghệ thuật trở thành di sản” cho học sinh. Chương trình nằm trong môn học Giáo dục địa phương, nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa địa phương, qua đó bồi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trân trọng và gìn giữ các giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Học sinh tìm hiểu nghệ thuật mặt nạ Tuồng Huế
Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh

Ngày 26/1, tại Trường THCS Vinh Xuân, Đồn Biên phòng Vinh Xuân phối hợp với Công an xã Phú Vinh tổ chức tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top