Trẻ mầm non trải nghiệm tích hợp kiến thức liên ngành

Tìm hiểu về củ gừng lạ mà quen tại workshop STEAM khám phá khoa học “Củ gừng - vị ấm từ đất Huế”

Workshop STEAM khám phá khoa học “Củ gừng - vị ấm từ đất Huế” dành cho các bé 4 - 6 tuổi tại Không gian Sách và Văn hóa Huế diễn ra vào tháng 2 vừa qua đã mang đến một buổi trải nghiệm sôi nổi, khơi gợi nhiều tò mò và tiếng cười của trẻ nhỏ. Cùng với sự gợi mở nhẹ nhàng, gần gũi của các cô giáo, những bạn nhỏ đã được quan sát, tận tay sờ, ngửi củ gừng quen thuộc nhưng lại mới mẻ, trải nghiệm mùi hương cay ấm từ thiên nhiên.

Hoạt động STEAM được thiết kế theo giáo án 5E nhằm bảo đảm tính logic và tối ưu trải nghiệm cho trẻ, giúp các bé tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên thông qua các hoạt động khám phá. Những dụng cụ quan sát như kính lúp, kính hiển vi cũng được đưa vào hoạt động, giúp các bé quan sát rõ hơn hình dáng, màu sắc của củ gừng dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

Những đôi tay bé xinh còn được tự mình cắt, giã củ gừng và pha những ly nước chanh gừng chua chua ngọt ngọt và hơi cay nhẹ giúp làm ấm cơ thể. Ngoài ra, có những giây phút các bé tĩnh lặng “đóng vai” thành củ gừng đang được đất Huế ôm ấp, nuôi dưỡng. Thông qua buổi workshop, các bạn nhỏ hiểu thêm về giá trị và ứng dụng của củ gừng trong đời sống, từ nấu ăn đến chế biến thức uống, đồng thời được kích thích các giác quan trong quá trình trải nghiệm.

Thiện Dy, học sinh lớp A1, Trường Mầm non Thuận Lộc, hào hứng: “Buổi trải nghiệm đã giúp cháu biết được rằng gừng có mùi nồng và vị cay. Cháu còn được pha nước chanh gừng thơm ngon, tốt cho sức khỏe, tìm hiểu về các công đoạn làm mứt gừng và có thể đem thành phẩm về tặng người thân”.

STEAM là phương pháp tiếp cận tích hợp các lĩnh vực về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học nhằm giúp trẻ tiếp cận kiến thức thông qua các hoạt động khám phá và sáng tạo. Đây là cách tiếp cận giáo dục liên ngành, kết nối kiến thức của 5 lĩnh vực trên trong cùng một hoạt động hoặc dự án học tập, thay vì tách rời từng môn học riêng biệt.

Cô Võ Thị Phương Nhi, người sáng lập và quản lý hệ thống mầm non Safari Kid tại Huế chia sẻ: “Thay vì dạy học một chiều thì phương pháp tiếp cận STEAM đề cao tính độc lập của trẻ từ lúc học mầm non. Giờ học được xây dựng xoay quanh việc cùng nhau giải quyết một vấn đề. Thay vì giới thiệu trực tiếp, làm mẫu sẵn và đưa ra đáp án thì giáo viên sẽ gợi mở bằng những câu hỏi kích thích tư duy, đóng vai trò làm người chuẩn bị môi trường, nguyên liệu và đặt ra câu hỏi gợi mở. Sau đó, chính trẻ sẽ là người phát hiện ra, tự mình trải nghiệm và rút ra kết luận. Cuối cùng, giáo viên sẽ là người tổng kết và định hướng lại kiến thức”.

Điều tạo nên sự hứng thú của phương pháp STEAM là trẻ được khám phá một sự vật, hiện tượng dưới nhiều góc độ khác nhau. Sau khi quan sát và cảm nhận bằng các giác quan, các bé có cơ hội diễn đạt suy nghĩ của mình bằng nhiều hình thức như lời nói, hình vẽ, thiết kế quy trình hoặc cùng nhau tạo ra sản phẩm nhỏ có tính ứng dụng.

Lứa tuổi mầm non vốn giàu trí tưởng tượng và luôn tò mò khám phá thế giới xung quanh. Phương pháp STEAM tạo ra môi trường học tập khuyến khích sự sáng tạo và thử nghiệm, nơi trẻ có thể mạnh dạn đưa ra ý tưởng, chấp nhận những sai sót trong quá trình tìm hiểu. Thông qua đó, trẻ dần phát triển tư duy độc lập, khả năng giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm, hình thành nền tảng vững chắc cho các bậc học tiếp theo.