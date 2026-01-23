Cơ hội kết hợp hài hòa di sản văn hóa với công nghệ hiện đại

Nghiên cứu, sáng tạo mô hình robot của các nhà khoa học trẻ Trường Đại học Khoa học Huế. Ảnh: Hoài Thương

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế: Kiến tạo Huế xanh - thông minh - giàu bản sắc

Giới trí thức kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định KH&CN và ĐMST là quốc sách hàng đầu với đầu tư trọng điểm ít nhất 2% GDP và cơ chế, chính sách tài chính linh hoạt, tạo thuận lợi cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Riêng với Huế, cần hình thành quỹ hỗ trợ ĐMST địa phương, khuyến khích ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong bảo tồn di sản, phát triển du lịch thông minh và các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, quản trị đô thị xanh. Quan trọng hơn, phải xây dựng hệ sinh thái ĐMST gắn kết Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Trường học, thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thực tiễn, điển hình mô hình liên kết doanh nghiệp du lịch số. Hoàn thiện thể chế phát huy nguồn lực trí thức cũng là yêu cầu cấp thiết. Tạo môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp qua cải cách hành chính, nghiệm thu đề tài minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, tăng quyền tự chủ học thuật cho viện nghiên cứu và cá nhân khoa học, song hành trách nhiệm giải trình hiệu quả.

Đại hội XIV của Đảng cũng được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới cho chuyển đổi số quốc gia, với hạ tầng số hiện đại, an toàn, đồng bộ. Đặc biệt, nếu biết tận dụng hiệu quả nguồn lực trí thức và sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ lớn trong đào tạo nhân lực số, nâng cao chất lượng quản trị và dịch vụ công, Huế sẽ từng bước được định vị là trung tâm số của khu vực miền Trung. Đây sẽ là bước ngoặt đưa thành phố Huế trở thành trung tâm tri thức, văn hóa và công nghệ, góp phần cùng cả nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin thành phố Huế Lê Vĩnh Chiến: Chuyển đổi số mở ra chặng đường phát triển mới cho Huế

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cùng các chỉ đạo của Chính phủ đã được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch và hoạt động triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Thành phố xác định phát triển KH&CN, ĐMST và CĐS là một trong những trụ cột quan trọng để xây dựng Huế trở thành đô thị thông minh, giàu bản sắc văn hóa, thân thiện với môi trường. Các lĩnh vực như quản lý đô thị, du lịch, y tế, giáo dục, bảo tồn di sản, cải cách hành chính đang từng bước được số hóa, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc cụ thể hóa các định hướng lớn của Đại hội XIV của Đảng, của Nghị quyết 57 và các chương trình hành động của Chính phủ, của thành phố bằng những kết quả cụ thể, thiết thực. Trung tâm sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng, triển khai các nền tảng số và hệ thống dữ liệu dùng chung; các giải pháp chính quyền số, đô thị thông minh theo hướng đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Trung tâm chú trọng phát huy vai trò cầu nối giữa công nghệ và đời sống, đẩy mạnh các ứng dụng dễ tiếp cận, tăng cường tương tác hai chiều với người dân và doanh nghiệp. Việc lắng nghe phản hồi, cải tiến liên tục dịch vụ số, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và cộng đồng sẽ giúp CĐS thực sự đi vào chiều sâu, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Xuân Đặng Thị Ngọc Lan: Đặt niềm tin vào chặng đường phát triển mới

Là địa bàn trung tâm, vùng lõi của đô thị di sản Huế, Phú Xuân ngày càng nhận thức sâu sắc rằng sự phát triển của địa phương gắn chặt với định hướng chung của thành phố. Huế đang được Trung ương đặt nhiều kỳ vọng trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Phú Xuân hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản, đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chính từ nhận thức đó, niềm tin của Nhân dân không chỉ dừng lại ở sự đồng thuận, mà còn được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự tham gia chủ động và khát vọng cống hiến cho sự phát triển chung của địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân đều ý thức rõ vai trò của mình trong hành trình xây dựng Phú Xuân văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt di sản.

Trước những kỳ vọng lớn đặt ra cho giai đoạn mới, Đảng bộ phường Phú Xuân xác định rõ trách nhiệm đi đầu trong việc cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng thành chương trình, kế hoạch và hành động thiết thực, sát với thực tiễn. Trọng tâm là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phú Xuân chú trọng khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh và ổn định đời sống Nhân dân tiếp tục là những nhiệm vụ xuyên suốt.

Hiệu trưởng Trường THPT Hương Vinh, thầy Nguyễn Ngọc Hiền: Khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi giáo viên

Những chủ trương lớn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đã tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi thầy cô. Trước yêu cầu đổi mới và hội nhập, đội ngũ nhà giáo nhận thức rõ rằng, niềm tin phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể, hiệu quả thiết thực trong từng hoạt động dạy học và giáo dục.

Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ nhà giáo xác định rõ vai trò là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa các mục tiêu Đại hội XIV của Đảng trong lĩnh vực giáo dục. Mỗi thầy cô không chỉ truyền thụ tri thức mà còn giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Mỗi nhà giáo không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong giáo dục; chủ động tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, thầy cô cần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tận tâm với nghề, lấy sự tiến bộ của học sinh và chất lượng giáo dục làm thước đo cho kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng.