Thêm một “Sao Tháng Giêng”

Vĩnh An là sinh viên duy nhất của Đại học Huế vinh dự nhận giải thưởng “Sao Tháng Giêng” tiêu biểu cấp Trung ương

Vĩnh An chia sẻ, ngoài nỗ lực trong quá trình học tập, rèn luyện, hoạt động tình nguyện được xác định là môi trường thực chất nhất để rèn luyện phẩm chất, y đức cho tương lai. Mỗi chương trình em tham gia, hay tổ chức đều hướng tới mục tiêu mang lại giá trị thực chất cho cộng đồng và sinh viên, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, An cùng các bạn sinh viên vận động nguồn lực, huy động công sức mang đến những suất quà Tết cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, An còn tham gia chương trình Tết vì người bệnh do các trường y - dược trên cả nước đồng tổ chức...

Trong nhiều hoạt động, Vĩnh An cùng các cộng sự đã vượt qua nhiều khó khăn về nguồn lực để đảm bảo sự thành công cho các chương trình lớn, mang đậm bản sắc nhân văn của ngành y, như: lễ Macchabée - Tri ân những người hiến xác, chương trình “Tiếp lửa Blouse trắng”, hay “Tết ấm sinh viên”...

Trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2024, Vĩnh An thể hiện tinh thần dấn thân, không ngại gian khổ. An là người gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ các hộ khó khăn ở miền núi A Lưới và các xã vùng sâu, vùng xa. Những cống hiến này của An được ghi nhận, xứng đáng nhận bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn thành phố Huế.

“Những thành tích này là nguồn động viên để em tiếp tục hoàn thiện bản thân, xứng đáng với sự tin yêu của thầy cô, bạn bè và màu áo blouse trắng đang khoác trên mình”, Hoàng Ngọc Vĩnh An chia sẻ.

Theo ThS.BS. Nguyễn Xuân Anh Thư, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, sinh viên khối ngành sức khỏe thường có khối lượng kiến thức lớn và lịch trực bệnh viện dày đặc. Đây luôn là thách thức lớn đối với sinh viên ngành y trong các hoạt động phong trào đoàn - hội. Tuy nhiên, với Vĩnh An, áp lực đó chính là động lực để rèn luyện tư duy khoa học và kỹ năng quản lý thời gian. An luôn tìm tòi những hướng đi mới, không chỉ dừng lại ở lý thuyết sách vở mà còn mạnh dạn áp dụng vào thực tiễn và khởi nghiệp.

Những nỗ lực ấy đã mang về những “trái ngọt” xứng đáng. Đáng kể, An xuất sắc nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với Giải Nhì cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” (SV Startup) lần VII năm 2025. Đây là minh chứng rõ nét cho khát khao đổi mới sáng tạo.

An còn khẳng định năng lực nghiên cứu chuyên sâu với Giải Khuyến khích Cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 và Giải Ba cấp Đại học Huế năm 2024. Đồng thời, liên tiếp gặt hái thành công tại các đấu trường học thuật: Giải Nhì (2025) và Giải Ba (2024) tại Cuộc thi Học thuật Y khoa toàn quốc; cùng Giải Nhì tại Hội nghị Giáo dục Y học toàn quốc lần thứ IX năm 2025.

Trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Vĩnh An luôn tâm niệm người cán bộ hội phải "đi đầu, làm trước" trong mọi hoạt động, phong trào. Nam sinh này đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng phong trào, gắn kết sinh viên và kiến tạo môi trường rèn luyện tích cực cho hội viên. An còn tham gia tổ chức nhiều hội thảo liên quan vấn đề nâng cao kỹ năng học tập, hội nhập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tập huấn các kỹ năng công tác đoàn - hội...

Niềm tự hào lớn nhất trong năm học 2024 - 2025 của Vĩnh An là sự ghi nhận ở cấp cao nhất với "cú đúp" danh hiệu: "Sao Tháng Giêng" tiêu biểu cấp Trung ương và “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Sự cống hiến bền bỉ ấy của An còn được ghi nhận qua bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trong hai năm học liên tiếp và bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế giai đoạn 2022 - 2025.