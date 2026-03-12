  • Huế ngày nay Online
Triển khai thực đơn đa dạng rau củ cho học sinh tiểu học

HNN.VN - Chiều 12/3, tại Trường Tiểu học Số 1 An Đông (phường An Cựu), Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai hoạt động hướng dẫn thực đơn đa dạng rau củ cho học sinh tiểu học trong khuôn khổ Dự án Bữa ăn học đường năm học 2025-2026.

Hướng dẫn phương pháp chế biến món ăn cho học sinh tiểu học 

Chương trình nhằm hỗ trợ các trường và đội ngũ phụ trách bán trú xây dựng thực đơn phong phú, cân đối dinh dưỡng, góp phần hình thành thói quen ăn đa dạng thực phẩm, đặc biệt là rau củ, cho học sinh tiểu học.

Đại diện Công ty Ajinomoto Việt Nam giới thiệu nguyên tắc xây dựng thực đơn đa dạng thực phẩm và rau củ, đồng thời chia sẻ quy trình lựa chọn, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh và giá trị dinh dưỡng của món ăn. Các giáo viên và nhân viên phụ trách bếp ăn bán trú còn được hướng dẫn thao tác thực tế trong chế biến một số món ăn trong thực đơn.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Ajinomoto Việt Nam còn cung cấp 3.755 cuốn sổ tay “Nhật ký ước mơ - Vẹn tròn dinh dưỡng, vững bước tương lai” cho học sinh tiểu học các trường: Tiểu học Số 1 An Đông, Tiểu học Phú Tân (phường Thuận An), Tiểu học Phú Mậu (phường Dương Nỗ) và Tiểu học Thủy Biều (phường Thủy Xuân). Ấn phẩm được thiết kế dưới dạng tờ gấp với các câu chuyện gần gũi, giúp học sinh tìm hiểu lợi ích của rau củ quả đối với sức khỏe, đồng thời khuyến khích các em tham gia thử thách 5 ngày cùng gia đình chế biến và thưởng thức những món ăn giàu dinh dưỡng từ rau củ.

Thông qua các hoạt động này, chương trình hướng đến việc nâng cao hiểu biết về dinh dưỡng, góp phần thúc đẩy thói quen ăn uống lành mạnh và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho học sinh tiểu học.

MINH HIỀN
