Những vũ điệu bền bỉ

Đôi khi đội hình của Ca Dao sẽ bao gồm cả các bạn nhỏ

Niềm đam mê với múa đến với chị Quyên từ rất sớm. Lớn lên trong gia đình có ba mẹ đều là giáo viên, chị được khuyến khích học tập bài bản các môn xã hội, từng tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nhưng song song với đó là tình yêu dành cho nghệ thuật múa, một tình yêu không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu để theo chị suốt hành trình trưởng thành.

“Ba mẹ mình hay nói, nếu con có năng khiếu cả hai, thì cứ thử sống trọn với cả hai vai trò”, chị tâm sự. Và chị đã chọn không từ bỏ điều gì, mà kiên trì gầy dựng cả hai con đường: giảng dạy và múa. Đó không phải lựa chọn dễ dàng, nhưng là lựa chọn xuất phát từ sự thấu hiểu bản thân và niềm tin vào đam mê.

Cách đây 11 năm, Vũ đoàn Ca Dao ra đời trong bối cảnh nghệ thuật múa tại Huế chưa thật sự có nhiều đất diễn. Những ngày đầu thành lập, áp lực đến từ mọi phía: thời gian, tài chính, việc nhận show để duy trì hoạt động và đảm bảo thu nhập cho các thành viên. Với chị Quyên, điều hành một vũ đoàn không chỉ là sáng tạo nghệ thuật, mà còn là bài toán tổ chức, quản lý và duy trì niềm tin.

“Múa là giai điệu của cơ thể, và giai điệu ấy luôn bắt đầu từ trái tim”, đây vừa là câu nói chị Quyên yêu thích, cũng chính là kim chỉ nam cho hành trình của Ca Dao. Với chị, múa không đơn thuần là nghề, mà là cuộc sống, là nơi chị được sống thật nhất với cảm xúc, được tự do khám phá những lớp văn hóa khác nhau thông qua từng tác phẩm.

Từ năm 2021 đến nay, Ca Dao hoạt động với tư cách là vũ đoàn trực thuộc Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và biểu diễn Hoàng Ca Dao. Sau khoảng bốn năm xây dựng tên tuổi, Ca Dao hiện bước vào giai đoạn khẳng định vị thế, tập trung vào các chương trình nghệ thuật chính luận, nghệ thuật sự kiện và biểu diễn tại các nhà hàng tiệc cưới ở Huế.

Là chủ vũ đoàn, cũng như là giảng viên Khoa Lý luận chính trị, gần 20 năm gắn bó với cả hai công việc, chị Quyên cho rằng, sự cân bằng đến từ kinh nghiệm và phương pháp sắp xếp khoa học. Ban ngày là giảng đường, giáo án; ban đêm là phòng tập, ánh đèn và âm nhạc. Một tuần, bên cạnh những buổi dạy trên giảng đường, chị dành bốn buổi tối cho vũ đoàn.

Trong các chương trình gần đây, chị thường đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc: viết kịch bản, đạo diễn và biên đạo múa. Trước mỗi buổi tập, mọi thứ đều được hoạch định rõ ràng - từ kịch bản, âm nhạc đến thứ tự luyện tập. “Các thành viên Ca Dao khá chuyên nghiệp, chỉ cần mình đưa ra ý tưởng và động tác, các bạn bắt nhịp rất nhanh”, chị chia sẻ.

Hiện Ca Dao có khoảng 25 thành viên, chủ yếu là sinh viên, độ tuổi trung bình từ 20 - 30. Điều đáng quý là tinh thần gắn bó. Ca Dao không chỉ là vũ đoàn, mà là “ngôi nhà thứ hai” của tuổi trẻ. Ở đó có kỷ luật, có yêu thương, có sự dìu dắt giữa người cũ và người mới. Nhiều thành viên sau khi rời Huế đi làm vẫn quay về, hỗ trợ Ca Dao như cách giữ gìn một phần thanh xuân của mình.

Những năm làm nghề đã để lại trong cô giáo Hoàng Quyên nhiều kỷ niệm, có những kỷ niệm đẹp, có những kỷ niệm về những lần vấp ngã, thế nhưng những khoảnh khắc ấy đều là động lực để chị tiếp tục phát triển bản thân. Thời gian tới, Ca Dao định hướng phát triển sâu hơn ở mảng nghệ thuật chính luận và sự kiện tại Huế, đồng thời mở rộng hoạt động biểu diễn ổn định tại các nhà hàng tiệc cưới - vừa đảm bảo đời sống cho vũ đoàn, vừa giữ được không gian sáng tạo.

“Điều mình muốn lan tỏa là vẻ đẹp của múa, giá trị văn hóa và năng lượng tích cực của sự tỏa sáng. Múa là cách chúng ta viết bài thơ cuộc đời mình bằng không gian và nhịp điệu. Đừng dừng lại khi bạn mệt mỏi, hãy chỉ dừng lại khi bạn đã hoàn thành bản nhạc của riêng mình” - Hoàng Quyên chia sẻ giản dị.