Gần 140 thí sinh dự thi đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật đợt 2 năm 2026

Gọi thí sinh vào phòng thi

Kỳ đánh giá năm nay thu hút 138 thí sinh đến từ 7 tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự. Trong đó, có 112 thí sinh dự thi nội dung Vẽ tĩnh vật và 26 thí sinh dự thi nội dung Vẽ đầu tượng. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để xét tuyển vào ngành Kiến trúc, góp phần đánh giá năng khiếu, khả năng tư duy hình khối và cảm thụ thẩm mỹ của thí sinh.

Theo quy định của nhà trường, đối với những thí sinh tham gia nhiều đợt thi đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật trong năm 2026, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xét tuyển. Chính sách này giúp thí sinh có thêm cơ hội thể hiện năng lực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các em theo đuổi ước mơ trở thành kiến trúc sư trong tương lai.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường đã trở nên nhộn nhịp với sự có mặt của đông đảo thí sinh và phụ huynh. Bước vào phòng thi, các thí sinh thể hiện tinh thần tự tin, tập trung và quyết tâm hoàn thành tốt bài thi. Mỗi nét vẽ không chỉ phản ánh kỹ năng chuyên môn mà còn thể hiện niềm đam mê, sự sáng tạo và khát vọng chinh phục lĩnh vực kiến trúc của các em.

Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, Trường Đại học Khoa học đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ cán bộ coi thi, giám sát và lực lượng hỗ trợ thí sinh. Nhờ đó, kỳ đánh giá năng lực được tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, bảo đảm tính khách quan, công bằng và chất lượng trong công tác tuyển sinh.