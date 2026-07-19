Đổi mới công tác lý luận, nâng cao năng lực dự báo chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung, trẻ hóa cán bộ nghiên cứu cho Ban Thư ký khoa học, Hội đồng Lý luận Trung ương (Hội đồng) tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong nghiên cứu, vận dụng sáng tạo lý luận trong thực tiễn.

Theo đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản: Việc Hội đồng trở thành cơ quan thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh góp phần thúc đẩy chất lượng và mở rộng điều kiện hoạt động khoa học. Đây là một trong những cơ sở giúp quá trình chuyển giao công tác giữa hai nhiệm kỳ Hội đồng diễn ra thuận lợi, từng bước ổn định tổ chức và phương thức hoạt động, không để xảy ra khoảng trống trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, cơ bản bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Thời gian qua, Hội đồng Lý luận Trung ương tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương triển khai nội dung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; đồng thời mở rộng các diễn đàn lý luận chiến lược; công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu; tăng cường trao đổi chuyên gia, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: Mô hình mới về đào tạo cán bộ đang được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng, tập trung vào phát triển năng lực người học trên tinh thần gắn kết lý luận với thực tiễn thông qua giảng dạy theo tình huống. Từ tình huống thực tế, giảng viên vận dụng lý luận triển khai vấn đề, gợi mở yêu cầu để học viên phân tích, xử lý phù hợp với tình hình, đặc thù từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Bởi vậy, bên cạnh đội ngũ chuyên gia Hội đồng, cần tập hợp, khai thác thế mạnh nghiên cứu chuyên sâu từ lực lượng nhà khoa học đến từ các viện, trường đại học, tạp chí học thuật, cơ quan nghiên cứu của các ban, bộ, ngành, địa phương.

Từ quá trình triển khai nhiệm vụ, các chuyên gia của Hội đồng từng bước nâng cao nhận thức về vai trò trung tâm của lý luận; tích cực tham gia công tác đấu tranh lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với đề tài khoa học Nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Hội đồng mong muốn hướng tới tăng tính chủ động định hướng không gian nhận thức tư tưởng trên nền tảng số, thay vì đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch bị động theo từng vụ việc.

Trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước đang triển khai những quyết sách chiến lược đòi hỏi công tác lý luận phải có bước tiến mạnh mẽ, nâng cao tính dự báo, góp phần định hướng nhận thức, tư duy và hành động, bám sát, thúc đẩy thực tiễn hoàn thành mục tiêu phát triển.

Trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước đang triển khai những quyết sách chiến lược đòi hỏi công tác lý luận phải có bước tiến mạnh mẽ, nâng cao tính dự báo, góp phần định hướng nhận thức, tư duy và hành động, bám sát, thúc đẩy thực tiễn hoàn thành mục tiêu phát triển. Trước những đòi hỏi ấy, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng nhiều cơ quan nghiên cứu tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống lý luận, làm rõ những vấn đề cấp thiết, chiến lược, trọng yếu, cốt lõi; tăng cường nghiên cứu liên ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả, hoàn thành mục tiêu đề ra, Thường trực Hội đồng tích cực đôn đốc, chỉ đạo Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, chuẩn hóa các khái niệm, thuật ngữ lý luận mới bám sát các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Từ đó, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức của toàn hệ thống chính trị về các khái niệm mới để nhất quán trong hành động, thực thi chính sách. Việc chuẩn hóa này được Thường trực Hội đồng và Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định là phương tiện thúc đẩy đổi mới công tác đào tạo theo hướng tự học, tự kiểm tra, đánh giá trên nền tảng số.

Bên cạnh đó, Hội đồng đẩy mạnh trao đổi lý luận, mở rộng, tăng cường quan hệ hợp tác với một số đảng chính trị có quan hệ với Việt Nam cùng các cơ quan nghiên cứu lý luận. Song song việc tổ chức các hội thảo chuyên đề, Hội đồng cùng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, tổ chức hợp tác đào tạo lý luận và chính sách công để trở thành một nội dung quan trọng trong công tác đối ngoại Đảng theo tinh thần học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời khẳng định bản sắc và thành tựu lý luận của Việt Nam qua 40 năm đổi mới.

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