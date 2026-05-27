Trên 1.700 học sinh dự tuyển vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương

HNN.VN - Ngày 28/5, 1.728 thí sinh tham gia kỳ đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2026-2027.

 Thí sinh tham gia kỳ đánh giá năng lực tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Kỳ đánh giá năng lực năm nay được tổ chức tại 3 điểm gồm: Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Trường THCS Chu Văn An và Trường Tiểu học Quang Trung với 73 phòng thi. Buổi sáng, thí sinh làm bài viết môn tiếng Việt (60 phút), buổi chiều làm bài môn toán (60 phút) và ngoại ngữ (45 phút).

Năm học 2026-2027, Trường THCS Nguyễn Tri Phương được giao tuyển sinh 360 chỉ tiêu. Số thí sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu của trường nên Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét tuyển kết hợp đánh giá năng lực bằng hình thức viết. So với năm trước, số thí sinh đăng ký đánh giá năng lực năm nay tăng gần 300 thí sinh.

Để đủ điều kiện tham gia kỳ đánh giá, học sinh phải hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và có kết quả học tập được đánh giá hoàn thành xuất sắc từ lớp 1 đến lớp 5. Đồng thời, tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 của hai môn tiếng Việt và toán phải đạt từ 19 điểm trở lên.

Thí sinh dự tuyển phải tham gia đầy đủ 3 bài viết gồm tiếng Việt, toán và ngoại ngữ; chấp hành nghiêm quy chế kỳ đánh giá năng lực và không có bài thi bị điểm 0.

Cùng ngày, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế bước vào kỳ thi các môn chuyên với mức độ cạnh tranh khá cao.

 Thí sinh tham dự kỳ thi tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế

Buổi sáng, thí sinh thi viết các môn: toán, khoa học tự nhiên, ngữ văn, lịch sử và địa lí, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật; thi thực hành trên máy tính môn tin học. Buổi chiều, thí sinh thi nói các môn ngoại ngữ. Thời gian làm bài các môn chuyên là 120 phút.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tuyển 450 chỉ tiêu, thu hút 2.241 thí sinh đăng ký dự thi. Ngoài học sinh trên địa bàn thành phố Huế, kỳ thi còn thu hút học sinh ở các tỉnh lân cận tham gia dự thi.

Trong đó, lớp chuyên Ngữ văn có tỷ lệ chọi cao khi 407 thí sinh cạnh tranh 35 chỉ tiêu. Lớp chuyên Tiếng Anh có 377 thí sinh đăng ký dự thi để giành 70 suất; chuyên Toán có 356 thí sinh dự thi, tuyển 70 chỉ tiêu; chuyên Hóa học có 264 thí sinh cạnh tranh 55 chỉ tiêu… Điều này cho thấy sức hút và vị thế của ngôi trường chuyên giàu truyền thống của Huế.

Theo quy định tuyển sinh, học sinh dự tuyển phải tốt nghiệp hoặc hoàn thành chương trình THCS theo quy định, bảo đảm độ tuổi vào học lớp 10 theo Điều lệ trường trung học. Đồng thời, kết quả rèn luyện và học tập cả 4 năm cấp THCS phải đạt từ mức Khá trở lên.

Năm nay, mỗi học sinh chỉ được đăng ký dự tuyển một nguyện vọng vào 1 trong 11 lớp chuyên: toán, vật lí, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lí, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Thí sinh chọn đăng ký môn thi chuyên tương ứng với lớp chuyên đăng ký dự tuyển.

MINH HIỀN
