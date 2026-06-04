Đưa bảo tàng về tận trường học

Những hiện vật lịch sử được đưa về trường học

Một ngày cuối năm học, không gian bên trong Trường THPT Hương Trà (phường Hương Trà, TP. Huế) trở nên sôi động. Lần này, các em học sinh và thầy cô giáo của trường có một chuyến tham quan bảo tàng ngay tại trường học. Hàng trăm hình ảnh, tư liệu, hiện vật… từ bảo tàng đã được triển lãm ở một ngôi trường cách trung tâm Huế hơn 15km.

Với chủ đề “Huế - Dấu ấn lịch sử và hành trình vươn lên trong kỷ nguyên mới”, thông qua những hình ảnh, hiện vật, triển lãm đã kể từng giai đoạn lịch sử, từ lòng dũng cảm của cha ông trong kháng chiến đến những thành tựu trong xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Thay vì đến bảo tàng, với hình thức triển lãm lưu động, di sản văn hóa lịch sử đã được mang đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Chăm chú lắng nghe từng lời của cán bộ thuyết minh của Bảo tàng Lịch sử TP. Huế về các tư liệu, em Bảo Trâm (học sinh lớp 12 Trường THPT Hương Trà) chia sẻ, từng có cơ hội đến bảo tàng để tìm hiểu lịch sử nhưng đây là lần đầu tiên em được tham quan các tư liệu, hiện vật được bảo tàng đưa về ngay trường học.

Bên cạnh việc trưng bày hiện vật, tại một số trường học, bảo tàng còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử, tinh thần cách mạng… tạo nên “tiết học mở”.

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cho biết, trong dòng chảy lịch sử, Huế là vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, đã ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt, là nơi hun đúc ý chí quật cường, tinh thần quả cảm và lòng yêu nước của các thế hệ. Những di tích, hiện vật lịch sử còn lưu giữ đến hôm nay chính là minh chứng sống động cho quá khứ kiên cường, bất khuất, đồng thời là nguồn tư liệu quý để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Theo ông Lộc, thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt phong trào “đưa bảo tàng đến trường học” với mục đích khuyến khích, động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh có tinh thần học tập và hiểu biết hơn về lịch sử văn hóa của địa phương và các vùng miền trên khắp cả nước.

Ngoài các buổi kể chuyện dưới cờ - một hình thức đổi mới phối hợp với các trường học “làm mới” hoạt động chào cờ hằng tuần, hàng tháng, hàng quý, Bảo tàng còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, trưng bày, triển lãm các hình ảnh tư liệu, hiện vật về các sự kiện và nhân vật lịch sử liên quan.

“Chúng tôi đang nghiên cứu để làm mới phương pháp tiếp cận và truyền tải hệ thống dữ kiện lịch sử một cách chân thực nhất, vừa làm tăng tính sinh động, vừa giúp các em học sinh dần quen với công nghệ thông qua đổi mới phương pháp trưng bày, triển lãm phù hợp với tính đại chúng hiện nay. Thông qua đó, truyền tải, nhân rộng và lan tỏa đến thế hệ trẻ tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc, góp phần động viên tinh thần gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong cộng đồng”, ông Lộc chia sẻ.