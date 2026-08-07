Bảo đảm an ninh tại các điểm di tích

Lãnh đạo Trung tâm đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Những năm qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và bảo đảm an ninh tại Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp với Công an thành phố, UBND các phường, xã có di tích để bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm di tích. Trong đó, phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động bảo đảm an ninh tại khu vực Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; phối hợp với lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động bảo vệ an toàn quá trình tiếp nhận hiện vật, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm di tích và các sự kiện, lễ hội Festival Huế.

Lực lượng bảo vệ di tích thường xuyên phối hợp với Cảnh sát Hình sự tổ chức tuần tra ban đêm nhằm bảo vệ an toàn tài sản, hiện vật; phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý di tích và giữ gìn môi trường du lịch.

Tranh tài trong Giải bóng đá kỷ niệm 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2026 của Trung tâm

Trung tâm cũng xây dựng phương án tổng thể bảo quản, bảo vệ hệ thống hiện vật, công trình kiến trúc theo mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; tăng cường ứng trực, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, tổ chức tập huấn kỹ năng cho lực lượng bảo vệ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho bảo vật quốc gia, cổ vật và hiện vật có giá trị.

Đồng thời, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt được nhân rộng, trong đó lực lượng bảo vệ tại các điểm di tích đã nhiều lần nhặt được và trao trả tài sản có giá trị cho du khách.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: Đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gồm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hiệu quả phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh, trật tự và môi trường du lịch; tiếp tục hoàn thiện phương án bảo vệ hệ thống di tích, cổ vật, bảo vật quốc gia, nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại các điểm di tích.

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen và Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trung tâm cũng trao giấy khen cho 10 tập thể và 25 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các di tích.