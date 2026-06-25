Truyền thông về công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Không gian triển lãm "Thành phố Huế với công tác xây dựng văn hóa gia đình"

Chương trình truyền thông với các nội dung như triển lãm chuyên đề “Thành phố Huế với công tác xây dựng văn hóa gia đình”, hội thi “Tìm hiểu về thân thế - sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa gia đình Việt Nam”, hội thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” cùng các hoạt động trải nghiệm.

Theo Bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế, thông qua các hoạt động góp phần tuyên truyền, lan tỏa những giá trị đạo đức, nhân văn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó khơi dậy ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đây cũng là dịp để mọi người cùng nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của gia đình trong đời sống xã hội hiện nay.

“Thông qua hoạt động truyền thông này, chúng ta sẽ có thêm những kiến thức, kỹ năng và nhận thức cần thiết để xây dựng gia đình hạnh phúc, cùng chung tay phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục con cháu sống có trách nhiệm, đạo đức, lòng yêu thương và tinh thần sẻ chia”, bà Đinh Thị Hoài Trai chia sẻ.