Thứ Sáu, 26/06/2026 11:37 (GMT+7)
Truyền thông về công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
HNN.VN - Sáng 26/6, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thủy Xuân tổ chức chương trình truyền thông về công tác giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình nhân hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (2001 - 2026).
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|Không gian triển lãm "Thành phố Huế với công tác xây dựng văn hóa gia đình"
Chương trình truyền thông với các nội dung như triển lãm chuyên đề “Thành phố Huế với công tác xây dựng văn hóa gia đình”, hội thi “Tìm hiểu về thân thế - sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa gia đình Việt Nam”, hội thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” cùng các hoạt động trải nghiệm.
Theo Bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế, thông qua các hoạt động góp phần tuyên truyền, lan tỏa những giá trị đạo đức, nhân văn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó khơi dậy ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đây cũng là dịp để mọi người cùng nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của gia đình trong đời sống xã hội hiện nay.
“Thông qua hoạt động truyền thông này, chúng ta sẽ có thêm những kiến thức, kỹ năng và nhận thức cần thiết để xây dựng gia đình hạnh phúc, cùng chung tay phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục con cháu sống có trách nhiệm, đạo đức, lòng yêu thương và tinh thần sẻ chia”, bà Đinh Thị Hoài Trai chia sẻ.
N. MINH