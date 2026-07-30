VietinBank tài trợ 1 tỷ đồng cho Cuộc thi “Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2026”

VietinBank trao biển tài trợ tượng trưng tại lễ ký kết

Tham dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế Trần Hữu Thùy Giang; đại diện Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, các sở, ngành và VietinBank.

Theo thỏa thuận, VietinBank tài trợ 1 tỷ đồng cho cuộc thi do Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động đã được UBND thành phố chấp thuận đăng cai trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Cuộc thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại; đồng thời tôn vinh tài năng của các nghệ nhân kim hoàn, góp phần quảng bá, nâng tầm giá trị ngành mỹ nghệ kim hoàn, đá quý Việt Nam. Thông qua sự kiện, hình ảnh Huế - vùng đất được xem là cái nôi của nghề kim hoàn Việt Nam - tiếp tục được quảng bá, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Ban Tổ chức Festival Huế cho biết, sự đồng hành của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào thành công của Festival Huế qua nhiều kỳ tổ chức. Việc VietinBank tiếp tục tài trợ cho Festival Huế 2026 khẳng định vai trò là đối tác đồng hành lâu dài, chung tay tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô, góp phần quảng bá hình ảnh Huế.

Theo kế hoạch, vòng chung kết Cuộc thi “Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2026” sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 19/10/2026 tại thành phố Huế; đêm chung kết được tổ chức vào tối 18/10.