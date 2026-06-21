Đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng bằng công nghệ

Dấu Việt Du Ký, TENTEN và HERISTAGE nhận giải Top 3 đội thi xuất sắc nhất Cuộc thi.

Cuộc thi vừa được tổ chức với chủ đề “The Culture SourceCode - Mã nguồn Văn hóa Việt”. Theo Ban tổ chức, Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực truyền thông và công nghiệp văn hóa, góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng bằng công nghệ và các hình thức trải nghiệm mới.

Cuộc thi được tổ chức lần đầu, quy tụ hơn 30 đội thi đến từ hơn 20 trường đại học trải dài từ bắc vào nam, với Top 6 đội thi xuất sắc nhất tranh tài tại vòng Chung kết.

Mỗi dự án mang đến một cách tiếp cận khác nhau trong việc khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam vào dự án khởi nghiệp sáng tạo, từ Game tích hợp VR, WebAR, công nghệ trình chiếu 4D cùng các sản phẩm board game tương tác, sách truyện VR.

Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp truyền thông quốc tế năm 2026 đã chính thức ghi danh: Ngôi vị Quán quân thuộc về đội TENTEN với dự án POLAXIS - nền tảng du lịch tương tác tích hợp GPS, AI check-in và hệ thống nội dung đa ngôn ngữ, kết nối với hệ sinh thái local brands. Tiếp theo là đội Dấu Việt Du Ký với dự án chuỗi boardgame giáo dục văn hóa và di sản Việt Nam, xuất sắc giành giải Á quân; và đội HERISTAGE với dự án nền tảng giáo dục giải trí về nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam, đạt giải Quý quân. Ngoài ra, nhiều giải thưởng phụ cũng được trao nhằm ghi nhận những ý tưởng và dự án nổi bật.

Phát biểu ý kiến tại vòng Chung kết, Tiến sĩ Nguyễn Đồng Anh - Quyền Trưởng khoa Khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại (Học viện Ngoại giao), Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức chia sẻ: “Giáo dục-đào tạo cần gắn với nhu cầu doanh nghiệp, thực tiễn thị trường và đón đầu các xu thế đổi mới sáng tạo. Vì vậy, Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại kỳ vọng tạo ra một sân chơi cho thanh niên, sinh viên toàn quốc có cơ hội thử nghiệm, học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành, từ đó phát triển những ý tưởng trở thành những dự án thực tiễn tiềm năng”.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia – đơn vị bảo trợ chuyên môn Cuộc thi nhận định: “Trong bối cảnh các luật về khoa học công nghệ, cùng hệ thống chính sách, nghị quyết về đổi mới sáng tạo đang được ban hành và thực thi đồng bộ, các sân chơi như Cuộc thi Khởi nghiệp truyền thông quốc tế năm 2026 là cầu nối đưa chính sách vào thực tiễn. Cuộc thi góp phần hiện thực hóa chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước về tinh thần quốc gia khởi nghiệp. Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là hai vế không thể tách rời; muốn đổi mới sáng tạo thành công và bứt phá, nguồn lực quyết định chính là tinh thần dấn thân, dám khởi nghiệp”.

Khép lại mùa giải đầu tiên, Cuộc thi đã khẳng định vai trò là sân chơi tiềm năng kết nối giữa văn hóa, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo dành cho sinh viên. Cuộc thi hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ người trẻ hiện thực hóa các ý tưởng trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt Nam tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Các dự án góp mặt tại vòng Chung kết không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam. Thành công của các đội thi không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, mà còn cho thấy tiềm năng kết hợp giữa công nghệ, truyền thông và các giá trị văn hóa Việt Nam trong những mô hình sáng tạo của thế hệ trẻ.

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