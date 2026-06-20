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ClockThứ Bảy, 20/06/2026 13:13

Bồi dưỡng năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

HNN.VN - Sáng 20/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và quản lý dành cho đội ngũ nhà giáo đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

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 Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo

Tham gia khóa học có 70 học viên là cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên đến từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thông qua khóa học, học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI trong quản lý, giảng dạy và hỗ trợ người học. Trong công tác quản lý, AI có thể hỗ trợ số hóa quy trình, tự động hóa các công việc hành chính, phân tích dữ liệu để dự báo nhu cầu đào tạo và tối ưu hóa nguồn lực. Trong giảng dạy, AI giúp nhà giáo xây dựng giáo án thông minh, thiết kế bài giảng sinh động, cá nhân hóa lộ trình học tập và đánh giá năng lực người học một cách toàn diện. Đối với học sinh, sinh viên, việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả AI sẽ góp phần nâng cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học và năng lực cạnh tranh trong môi trường lao động hiện đại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở GD&ĐT nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, AI không chỉ là công nghệ hỗ trợ mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới giáo dục. Đối với giáo dục nghề nghiệp - lĩnh vực gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động - việc ứng dụng AI được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực thích ứng của người học.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Bồi dưỡngnăng lựcứng dụngAIđội ngũnhà giáogiáo dục nghề nghiệp
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