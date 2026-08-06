Mời đón đọc Huế ngày nay số 494, phát hành ngày 8/8

Bên cạnh các bài phân tích, bình luận, số báo còn phản ánh những câu chuyện từ thực tiễn, góp phần mang đến cái nhìn đa chiều về nhịp sống của Huế.

Trên trang nhất có bài “Các thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước”. Trong đó, có tham luận của Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh. Theo đó, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, thành phố Huế đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ.

Trang Thời sự-Chính trị trên số báo này

Trang Thời sự - Chính trị có bài phỏng vấn Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn với chủ đề "Tăng trưởng hai con số phải được quản trị bằng kết quả cụ thể". Bài viết làm rõ tư duy điều hành mới của thành phố, từ giao chỉ tiêu sang quản trị bằng kết quả, tập trung nguồn lực cho các dự án, lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.

Tiếp nối mạch kinh tế, bài "Mở rộng dư địa tăng trưởng từ các ngành kinh tế đầu tàu" phân tích những động lực tăng trưởng của Huế trong những tháng cuối năm. Điểm nhấn là nâng chất lượng du lịch, tăng giá trị trên mỗi du khách, đồng thời đẩy nhanh các dự án công nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư để tạo bứt phá cho tăng trưởng.

Ở mảng bình luận, bài "Từ Nghị quyết 38 đến một cơ chế đặc thù mới cho Huế" nhìn lại gần 5 năm triển khai Nghị quyết 38 của Quốc hội, đánh giá những kết quả đạt được và cho rằng Huế cần một cơ chế đặc thù mới, mạnh hơn về quy hoạch, đất đai, đầu tư và phát huy giá trị đô thị di sản để tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Lĩnh vực an sinh xã hội có bài "Không để người lao động mắc kẹt sau thất nghiệp", phản ánh vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn là cầu nối giúp người lao động học nghề, tìm việc và sớm quay trở lại thị trường lao động thông qua hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề.

Trong chuyên mục Bạn đọc - Pháp luật, bài viết phản ánh thực trạng mất an toàn giao thông đường sắt tại khu vực đối diện ga Cầu Hai, nơi 24 hộ dân phải đi lại qua các lối đi tự mở, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Từ thực tế này, người dân mong muốn sớm được đầu tư đường gom dân sinh để bảo đảm an toàn và thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Cũng trong chuyên mục này, đáng chú ý có bài “Siết chặt kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công”. Việc chuyển từ cơ chế giám sát định kỳ theo tháng/quý sang theo dõi từng tuần không chỉ tạo áp lực tiến độ liên tục lên các chủ đầu tư, địa phương mà còn chủ động tháo gỡ ngay lập tức các “điểm nghẽn” phát sinh về mặt bằng hay thủ tục…

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