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ClockThứ Sáu, 31/07/2026 06:50

Giữ chân người dân tham gia bảo hiểm y tế

HNN - Khi chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) kết thúc, nhiều gia đình thuộc diện khó khăn phải đứng trước lựa chọn tiếp tục tham gia hay tạm gác lại vì gánh nặng chi tiêu. Điều này khiến việc giữ người dân “ở lại” với BHYT đang trở thành “bài toán” không của riêng ngành bảo hiểm xã hội (BHXH).

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Giải thích, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế 

Vẫn còn đắn đo

Những ngày cuối tháng 7, trong căn nhà nhỏ bên sườn đồi ở xã Bình Điền, anh Hồ Văn Rin vừa chất những bao lúa vào góc nhà, vừa tính chuyện bàn với vợ  mua BHYT.

Vợ chồng anh sống chủ yếu nhờ mấy sào lúa và chăn nuôi nhỏ lẻ. Vào mùa, thu nhập có khá hơn, nhưng những khoản chi đột xuất hay khiến gia đình phải cân đối lại. “Có BHYT thì yên tâm thật, nhưng giờ phải tự đóng cho cả nhà nên nhiều lúc cũng phải đong đếm. Mọi khi tui không đau đầu như ri vì có chính sách hỗ trợ. Nay vừa hết hỗ trợ, lại thêm mới dự 4 - 5 đám cưới nên chi phí sinh hoạt bị hụt”, anh Rin chia sẻ.

Ít ngày trước, chị Nguyễn Thị Hòa - một tiểu thương ở phường Phong Điền, cũng đắn đo bàn với chồng việc tiếp tục mua BHYT hộ gia đình. Gia đình chị từng nhiều năm được hưởng chính sách hỗ trợ. Nay chính sách thay đổi khiến chị phải tính toán lại. “So với thu nhập hằng ngày của hai vợ chồng, khoản chi này hơi cao. Nhưng nếu tiếc tiền không mua, lỡ không may ốm đau lúc đó mới thấy mình tính sai”, chị Hòa bộc bạch.

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 của BHXH thành phố Huế cho thấy, công tác vận động người dân tham gia BHYT tại các địa bàn vừa ra khỏi vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang gặp một số vướng mắc. Sau khi dừng hỗ trợ mức đóng, nhiều người chưa chủ động tham gia lại do kinh tế eo hẹp và nhận thức về lợi ích của BHYT chưa đầy đủ. Điều này khiến tỷ lệ tham gia BHYT tại đây có xu hướng giảm.

Nhiều năm qua, những hỗ trợ của Nhà nước đã tạo điều kiện để người dân vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế. Khi chính sách thay đổi, việc duy trì thói quen tham gia BHYT phụ thuộc rất lớn vào khả năng tài chính và nhận thức của từng hộ gia đình. Trong sinh hoạt hằng tháng của những hộ khó khăn, chỉ cần phát sinh một khoản chi đột xuất là nhiều gia đình phải thắt lưng buộc bụng cho những ngày tiếp theo.

Ý thức là trên hết

Dù đối diện nhiều thách thức, bức tranh chung về BHYT của thành phố Huế vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tính đến hết tháng 6/2026, toàn thành phố có 1.187.890 người tham gia BHYT, tăng 831 người so với cuối năm 2025 và tăng 7.863 người so với tháng trước. Chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT đạt 100,04% kế hoạch tháng và 99,92% kế hoạch năm.

Theo ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc BHXH thành phố Huế, để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm, đơn vị đã rà soát dữ liệu người chưa tham gia; phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng tệp khách hàng tiềm năng, giao chỉ tiêu đến từng đơn vị và cán bộ chuyên quản. Việc tổ chức hội nghị khách hàng, tuyên truyền nhóm nhỏ, cùng lập danh sách người chưa tham gia để cùng vận động được triển khai quyết liệt.

Không dừng lại ở việc phát triển đối tượng mới, BHXH thành phố còn đẩy mạnh truyền thông về những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT; tổ chức 127 hội nghị đối thoại, tư vấn (trong đó có 22 hội nghị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số). Ngoài ra, hàng trăm tin bài, infographic, video trên nền tảng số cùng hàng nghìn lượt phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở đã đưa chính sách đến gần hơn với bà con.

Thực tế cho thấy, chỉ một đợt nằm viện hay một ca bệnh nặng, chi phí y tế có thể vượt xa số tiền đóng BHYT cả năm. Ở góc độ quản lý, BHXH thành phố Huế xác định đây tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, bám sát từng địa bàn để triển khai các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các địa phương từng là vùng khó khăn đã vươn lên và không còn hưởng chính sách hỗ trợ là tín hiệu đáng mừng về kinh tế - xã hội. Song khi không còn được hỗ trợ mức đóng, việc duy trì BHYT đòi hỏi mỗi người dân phải chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của mình. Bởi suy cho cùng, BHYT chính là khoản đầu tư “sinh lời” cho sức khỏe bản thân và sự ổn định của gia đình trước những rủi ro khó lường.

Bài, ảnh: HÀN ĐĂNG
 Từ khóa:
người dântham giabảo hiểmy tế
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