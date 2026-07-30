Đón đọc Huế ngày nay số 488, ngày 1/8/2026

Trang nhất Huế ngày nay số 488

Trang 2, điểm nhấn là thông tin về phiên họp thường kỳ của UBND thành phố nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và những tháng cuối năm 2026.

Chủ trì phiên họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh chỉ đạo, trong tháng 8 và các tháng cuối năm, TP. Huế cần tập trung cao độ cho tăng trưởng, giải ngân và thu ngân sách.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, tháng 7, kinh tế - xã hội TP. Huế tiếp tục duy trì nhiều tín hiệu tích cực. Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, chiếm 52,4% quy mô nền kinh tế. Lĩnh vực du lịch tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Nhiều dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án quy mô lớn như Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long giai đoạn 2, 3; Nhà máy Kanglongda giai đoạn 2, 3; Nhà máy sản xuất pin BYD; Trung tâm Logistics Chân Mây…

Trang 4 với các thông tin về kinh tế

Cùng trang 2, mục tin tức là một tin vui khi Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế được trao Giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026.

Trang 3, chuyên mục chính trị có bài viết “Đánh giá cán bộ: Lấy kết quả thực thi làm thước đo”, phân tích chủ trương đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng lấy hiệu quả công việc, trách nhiệm và sản phẩm cụ thể làm thước đo. Bài viết thông tin, từ quý III/2026, phương thức đánh giá cán bộ mới này sẽ được triển khai.

Trang 4, bài “Cơ hội trở thành trung tâm logistics quốc tế” chỉ ra những lợi thế của Huế từ cảng Chân Mây, sân bay Phú Bài và hệ thống giao thông liên vùng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần đầu tư đồng bộ về hạ tầng, nguồn hàng và hệ sinh thái logistics hiện đại.

Trang 5, chuyên mục giáo dục đáng chú ý có bài “Điểm sàn tăng, khẳng định định hướng nâng cao chất lượng đào tạo” lý giải xu hướng nâng ngưỡng đầu vào của Đại học Huế nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Số báo còn có nhiều thông tin thời sự đáng chú ý về cơ hội từ thị trường lao động đối với lao động được đào tạo nghề ngắn hạn; mô hình hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả ở phường Thuận Hóa; tình trạng người trẻ tự lắp đặt và sử dụng đèn, còi, thiết bị tín hiệu ưu tiên trên phương tiện cá nhân… gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

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