Gần 88 nghìn đơn vị được tổng điều tra kinh tế

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố, Trưởng Thống kê thành phố Hoàng Văn Sỹ cho biết: Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trên phạm vi toàn thành phố, thu thập thông tin của gần 88 nghìn đơn vị thuộc các nhóm đối tượng điều tra, gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Theo kết quả sơ bộ, năm 2025, toàn thành phố có 87.994 đơn vị, tăng 3,4% so với năm 2020; tổng số lao động tại các đơn vị điều tra đạt 289.388 người, tăng bình quân 1,04%/năm trong giai đoạn 2020-2025. Trong đó, số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh là 5.238 đơn vị, tăng hơn 30% so với năm 2020. Khu vực doanh nghiệp thu hút 109.470 lao động, chiếm 37,83% tổng số lao động của các đơn vị điều tra.

Khu vực sản xuất kinh doanh cá thể tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 80.159 cơ sở, sử dụng 122.722 lao động. Đáng chú ý, số lao động trong khu vực này tăng 7,15% so với năm 2020, cho thấy quy mô hoạt động đang có xu hướng mở rộng.

Cuộc tổng điều tra lần này có nhiều điểm mới, nhất là mở rộng đối tượng điều tra đối với tổ hợp tác và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hoạt động kinh doanh trực tuyến; lần đầu lập bảng kê cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trước khi điều tra chính thức; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu hành chính, trí tuệ nhân tạo và bản đồ số trong thu thập, kiểm tra, giám sát dữ liệu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn khẳng định: Kết quả tổng điều tra là nguồn dữ liệu quan trọng, cung cấp thông tin toàn diện về quy mô, cơ cấu và xu hướng phát triển của nền kinh tế, phục vụ lãnh đạo các cấp, các ngành hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của ban chỉ đạo các cấp, các sở, ngành, địa phương, lực lượng điều tra viên, giám sát viên; đồng thời cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, góp phần vào thành công của cuộc tổng điều tra.

Toàn bộ dữ liệu tổng điều tra của thành phố được Ban Chỉ đạo Trung ương nghiệm thu, đánh giá chất lượng phiếu điều tra đạt loại giỏi, đủ điều kiện xử lý kết quả. Kết quả sơ bộ được công bố sớm hơn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu, tạo nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách phát triển thành phố Huế trong giai đoạn mới.