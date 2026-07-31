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ClockThứ Sáu, 31/07/2026 18:57

Bế mạc chương trình tập huấn kỹ năng biểu diễn Ca Huế

HNN.VN - Sau hơn ba tuần diễn ra, chương trình tập huấn kỹ năng biểu diễn Ca Huế cho hơn 180 giáo viên âm nhạc đến từ các trường tiểu học trên địa bàn TP. Huế do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đã bế mạc chiều 31/7.

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 Các giáo viên tham gia chương trình tập huấn trình diễn Ca Huế tại buổi bế mạc

Chương trình thuộc đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế đến năm 2030”, trong đó xác định đưa Ca Huế vào trường học là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.

Với 50 giờ học, các giáo viên đã được các nghệ nhân trao truyền kiến thức lý thuyết tổng quan về Ca Huế cũng như thực hành các làn điệu dân ca Huế, bài bản Ca Huế. Ngoài ra, giáo viên tham gia chương trình tập huấn còn được giao lưu, biểu diễn với các nghệ nhân ở CLB Ca Huế thính phòng.

Tại lễ bế mạc, một số giáo viên tham gia chương trình tập huấn lần lượt trình diễn các làn điệu, bài bản Ca Huế.

Ban tổ chức cũng đã trao giấy chứng nhận cho các giáo viên tham gia chương trình tập huấn. Kết thúc chương trình tập huấn, các giáo viên được kỳ vọng sẽ là “cánh tay nối dài” đưa Ca Huế vào trong trường học, giúp học sinh có thể tiếp cận, yêu và tự hào về di sản văn hóa của quê hương. Từ đó, nâng cao ý thức của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản dân tộc.

N. MINH
 Từ khóa:
Ca Huếtập huấngiáo viêntiểu họcHuế
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