Ra mắt sách “Lễ Trai Đặng Văn Hòa - Cuộc đời và sự nghiệp”

Bìa sách “Lễ Trai Đặng Văn Hòa - Cuộc đời và sự nghiệp”.

Buổi ra mắt sách do Bảo tàng Lịch sử TP. Huế tổ chức ngày 31/7. Đây không chỉ là thành quả sau một quá trình lao động khoa học nghiêm túc, công phu của tập thể tác giả, các nhà nghiên cứu, mà còn là nén tâm hương, tấm lòng thành kính mà hậu thế dâng lên vị “Nguyên lão tứ triều”, một bậc danh thần dưới thời Nguyễn.

Với hơn 400 trang sách, nội dung sách tập trung vào 3 chủ đề chính: Thân thế, cuộc đời và hành trạng quan trường của Đặng Văn Hòa; Những đóng góp to lớn của cụ đối với lịch sử, văn hóa dân tộc; Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản tinh thần, mộ phần di tích mà cụ để lại cho hậu thế.

Lễ Trai Đặng Văn Hòa (1791 - 1856), còn có tên gọi là Đặng Văn Thiêm, là con trai thứ hai của Đặng Quang Tuấn và bà Phan Thị Hãn. Họ Đặng nguyên ở làng Hà Trung, huyện Phú Vang, sau đó định cư ở làng Hiền Sĩ, Phong Điền, rồi nhập tịch tại làng Bác Vọng Đông và cư trú tại làng Thanh Lương (nay thuộc phường Kim Trà, TP. Huế). Xuất thân từ truyền thống thi thư của dòng họ Đặng tại vùng đất kinh kỳ, cụ đã cống hiến gần 40 năm cuộc đời, qua bốn đời Vua: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu tham gia buổi lễ ra mắt sách.

Nhìn lại lịch sử triều Nguyễn, cụ Lễ Trai Đặng Văn Hòa là biểu tượng mẫu mực của một nhà Nho: “Dân chi phụ mẫu”, suốt đời tận trung vì xã tắc, sống thanh liêm và hết lòng vì nước, vì dân. Tầm vóc của cụ Đặng Văn Hòa được thể hiện rõ nét qua sự đa tài và những đóng góp toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Cụ từng giữ những trọng trách quan trọng tại kinh đô và các địa phương: làm Tổng đốc các tỉnh Nam Định - Hưng Yên, Hà Nội - Ninh Bình, Gia Định - Biên Hòa, Bình Định - Phú Yên; giữ chức Thượng thư của 5 bộ (Binh, Hình, Lễ, Công, Hộ) và 3 lần tham gia Viện Cơ mật.

Ở cương vị nào, cụ cũng để lại những dấu ấn sâu đậm về công tác quản lý thủy lợi, đê điều, phát triển nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân. Không chỉ là một nhà chính trị lỗi lạc, cụ còn là một nhà văn hóa lớn, từng giữ chức Tổng tài Quốc sử quán, chủ biên các bộ sách kinh điển và để lại tập thơ “Lễ Trai thi chân bản” đậm tính nhân văn và lòng yêu nước thương dân sâu sắc. Đối với Huế, Đặng Văn Hòa có công hộ trì Phật giáo, ông từng cung tiến 6 quả chuông lớn, 2 bia đá và nhiều câu đối, hoành phi vào các chùa Thanh Lương, Bác Vọng Đông, Bác Vọng Tây, Hiền Sĩ, Hòa Viện.