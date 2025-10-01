Ngày hội quảng diễn Lân - Sư - Rồng

Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia và Festival Huế 2025, diễn ra từ ngày 3 - 4/10 tại Nghênh Lương Đình, Công viên Trịnh Công Sơn, Phố cổ Gia Hội và các tuyến đường trên địa bàn thành phố nhằm mục đích giới thiệu các hoạt động đặc sắc, các hình thức trải nghiệm văn hóa truyền thống Huế đến với người dân và khách du lịch.

Sau lễ khai mạc là chương trình quảng diễn Lân - Sư - Rồng và rước đèn Trung thu diễn ra dọc các tuyến đường từ Nghênh Lương Đình đến công viên Trịnh Công Sơn với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, các đoàn Lân - Sư - Rồng trên địa bàn thành phố, các đoàn xích lô đến từ Công ty TNHH Grab và gần 500 em học sinh đến từ các trường trên địa bàn phường Phú Xuân.

Chương trình quảng diễn Lân - Sư - Rồng và rước đèn Trung thu diễn ra dọc các tuyến đường

Trước đó, chương trình còn có các hoạt động hấp dẫn như: cùng người dân địa phương tổ chức hoạt động treo đèn lồng trang trí tại khu vực Phố cổ Gia Hội; workshop cộng đồng giới thiệu và trải nghiệm làm lồng đèn ú truyền thống đến từ Nghệ nhân Phan Thị Tuyết Trinh; liên hoan giao lưu múa Lân của các đoàn Lân tiêu biểu trên địa bàn thành phố; triển lãm các mẫu Lân truyền thống của Huế; check-in tại không gian ngày hội.

Workshop cộng đồng giới thiệu và trải nghiệm làm lồng đèn ú truyền thống

Chương trình là dịp để cộng đồng cùng nhau tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, kết nối tinh thần đoàn viên, và thắp sáng tình yêu quê hương - đất nước.

Đây không chỉ là những màn nghệ thuật biểu diễn trên đường phố mà còn là một hành trình kết nối văn hóa - du lịch - cộng đồng để Trung thu Huế đến gần hơn với du khách và thế hệ trẻ hôm nay, góp phần đưa Huế trở thành điểm đến thân thiện và giàu bản sắc.