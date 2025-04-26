Chờ đón Trung thu Hoàng cung Huế

Không gian Phủ Nội Vụ - Đại Nội Huế lung linh trong đêm Trung thu (Ảnh TTDT)

Diễn ra từ ngày 4 đến 7/10 (tức 13 - 16/8 âm lịch), chương trình được tổ chức tại Phủ Nội Vụ (Đại Nội Huế) cùng nhiều tuyến phố trung tâm, kết hợp không gian truyền thống và hiện đại để tái hiện không khí tết Trung thu xưa.

Điểm nhấn của lễ hội là quảng diễn Lân - Sư - Rồng và rước đèn Trung thu đường phố vào chiều 4/10, từ 16h30 - 19h. Các đoàn lân, nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế cùng học sinh các trường THCS phường Phú Xuân sẽ tham gia diễu hành trên các tuyến đường lớn, xuất phát từ Nghinh Lương Đình qua đường Trần Hưng Đạo - cầu Gia Hội - công viên Trịnh Công Sơn. Nhiều điểm dừng như cầu Trường Tiền, nhà sách Phương Nam hay ngã ba Trần Hưng Đạo - Huỳnh Thúc Kháng - Phan Đăng Lưu sẽ có tiết mục biểu diễn phục vụ công chúng.

Trong hai đêm 6 và 7/10, từ 19h30 - 22h, không gian đèn lồng tại Phủ Nội Vụ sẽ được thắp sáng lung linh. Du khách có thể chiêm ngưỡng đèn mây tre đan Bao La, đèn xếp của CAN Studio hay đèn truyền thống của nghệ nhân từ tỉnh Gifu (Nhật Bản). Cùng với đó là các trò chơi cung đình như đầu hồ, bài vụ, xăm hường, trải nghiệm viết thư pháp, tạo nên một sân chơi gắn kết, vừa mang tính giáo dục vừa gợi nhớ nét đẹp Trung thu cổ truyền.

Đặc biệt, chương trình Đêm rằm Hoàng cung diễn ra trong khung giờ 19h30 - 22h00 ngày 6 và 7/10 tại sân khấu sau Phủ Nội Vụ, hứa hẹn là bữa tiệc văn hóa - nghệ thuật hấp dẫn.

Ban tổ chức cho biết, toàn bộ hoạt động đều mở cửa tự do, không thu vé. Khách đi ô tô sẽ vào theo cổng Hòa Bình, còn khách đi bộ và xe máy qua cổng Hiển Nhơn, thời gian đón khách từ 19h đến 20h.

“Trung thu Hoàng cung Huế 2025” không chỉ là sân chơi cho thiếu nhi mà còn là dịp để du khách gần xa cảm nhận sâu hơn nét đẹp văn hóa truyền thống của cố đô.