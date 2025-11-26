Chuẩn bị tốt cho Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong, đại diện các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế, cho biết lượng khách đến Huế trong năm 2025 đạt 5,8 triệu lượt, phản ánh đà tăng trưởng rõ nét của ngành du lịch.

Bà Trâm cũng thông tin về kết quả triển khai các nhiệm vụ trong Năm Du lịch Quốc gia và trình bày kế hoạch tổng thể chương trình nghệ thuật Lễ Bế mạc, bao gồm: Nội dung - điểm nhấn - phương án phối hợp - công tác truyền thông.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đánh giá cao sự chủ động của UBND TP. Huế trong công tác chuẩn bị các sự kiện lớn.

Ông Phong yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch TP. Huế để xây dựng chương trình nghệ thuật Lễ Bế mạc theo hướng đúng tầm vóc, đúng quy mô thể hiện sự tinh tế và bản sắc của Huế.

Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh yêu cầu làm nổi bật chiều sâu văn hóa Huế trong cấu trúc chương trình nghệ thuật, không chỉ là trình diễn sân khấu mà còn là kể chuyện bằng âm nhạc, hình ảnh, kỹ xảo ánh sáng và mỹ thuật sân khấu.

“Lễ Bế mạc cần khắc họa được chiều dài lịch sử - văn hóa của Huế trong dòng chảy di sản Việt Nam, với ngôn ngữ nghệ thuật tinh tế, mang tính nhận diện quốc gia. Không phô diễn quá mức kỹ thuật sân khấu hiện đại mà phải kết hợp hài hòa với giá trị truyền thống”, ông Phong nhấn mạnh.

Thứ trưởng Hồ An Phong cũng đề nghị tăng cường khâu giám sát tiến độ, phân cấp nhiệm vụ rõ ràng giữa Bộ và địa phương, đặc biệt các hạng mục liên quan đến an ninh trật tự, đón tiếp đại biểu Trung ương và quốc tế, truyền hình trực tiếp, cũng như các hoạt động truyền thông trước, trong, sau sự kiện. “Chúng ta không chỉ tổ chức một lễ bế mạc, mà là sự kiện tổng kết hình ảnh du lịch Huế và du lịch Việt Nam trước toàn quốc và bạn bè quốc tế”, ông Phong nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm và hướng dẫn của Bộ VHTTDL; đồng thời khẳng định thành phố sẽ triển khai nghiêm túc các yêu cầu, rà soát và phối hợp liên ngành để bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết Huế đang phấn đấu đạt 6,3 triệu lượt khách và doanh thu du lịch khoảng 13 nghìn tỷ đồng trong năm 2025, những con số cho thấy sức hấp dẫn tăng trưởng của du lịch Huế sau một năm sôi động hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình khẳng định thành phố đang nỗ lực huy động nguồn lực, rà soát các điều kiện hạ tầng, dịch vụ, nhân lực phục vụ sự kiện, đồng thời cam kết đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Bộ. “Huế sẵn sàng phối hợp toàn diện với các đơn vị của Bộ. Chúng tôi cam kết tất cả hạng mục phục vụ Lễ Bế mạc đều được triển khai đúng yêu cầu, đúng tiến độ, đảm bảo sự chuẩn mực, chuyên nghiệp và tạo nên một sự kiện đáng nhớ”, ông Bình nói.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng nhấn mạnh định hướng lâu dài hơn sau Năm Du lịch Quốc gia. Năm Du lịch Quốc gia là điểm mở cho giai đoạn phát triển du lịch bền vững của Huế những năm tiếp theo. Chúng tôi mong muốn đây cũng là dịp để khẳng định vị thế của Huế như một trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam.