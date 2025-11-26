2 chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ khép lại Năm Du lịch quốc gia 2025

Ca sĩ Mỹ Tâm và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ xuất hiện trong chương trình nghệ thuật của Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 (Nguồn: BTC)

Điểm nhấn mở màn của chuỗi sự kiện là Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, diễn ra vào 20 giờ tối 20/12/2025 tại Quảng trường Ngọ Môn. Đây là hoạt động kích cầu du lịch dịp cuối năm, với số lượng vé mời giới hạn dành cho đại biểu, khách mời và người dân địa phương. Khán giả có thể sở hữu vé thông qua các combo du lịch được phân phối tại những đơn vị lữ hành uy tín.

Đêm nghệ thuật có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm, một trong những ca sĩ có tầm ảnh hưởng của V-Pop, hứa hẹn tạo nên sức hút mạnh mẽ và thu hút đông đảo khán giả đến với Huế. Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ: Phạm Anh Khoa, Xuân Định K.Y, Ngọc Khuê, Bạch Trà, DJ Huy Ngô, Shumo AG, mang đến một đêm diễn kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, với phong cách dàn dựng sáng tạo, đầy cảm xúc.

Tiếp nối không khí sôi động, tối ngày 21/12/2025 sẽ diễn ra Mega Booming Day 2 - đại nhạc hội quy mô lớn quy tụ 21 nghệ sĩ hàng đầu V-Pop như: Isaac, Hoàng Dũng, Quân A.P, B Ray, Neko Lê, Captain Boy, Gemini Hùng Huỳnh, KHOIVU, Jey B, Xuân Định K.Y, LyLy, Phạm Anh Khoa, Ngọc Khuê, Bạch Trà, Doãn Hiếu, Phạm Việt Thắng, RUM, Trungg I.U, Ngô Trúc Linh, SHUMO AG, DJ Huy Ngô…

Với sự quy tụ của loạt nghệ sĩ đa phong cách, từ pop, ballad, R&B, rock đến EDM, chương trình hứa hẹn tạo nên một “đại tiệc” âm nhạc trẻ trung, cuồng nhiệt và đầy năng lượng.