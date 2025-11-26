  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 02/12/2025 16:20

2 chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ khép lại Năm Du lịch quốc gia 2025

HNN.VN - Dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, UBND TP. Huế và Sở Du lịch TP. Huế, đơn vị tổ chức BamBoo Artists Agency vừa giới thiệu chuỗi sự kiện Huế Mega Concert với quy mô lớn, gồm hai chương trình trọng điểm trong khuôn khổ lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia, gồm: Chương trình lễ bế mạc (20/12) và Mega Booming Day 2 (21/12). Cả hai sự kiện sẽ diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn.

Chuẩn bị tốt cho Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 Đại nhạc hội Mega Booming - Huế 2025 sẽ khép lại Năm Du lịch quốc giaHuế đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025

 Ca sĩ Mỹ Tâm và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ xuất hiện trong chương trình nghệ thuật của Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 (Nguồn: BTC)

Điểm nhấn mở màn của chuỗi sự kiện là Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, diễn ra vào 20 giờ tối 20/12/2025 tại Quảng trường Ngọ Môn. Đây là hoạt động kích cầu du lịch dịp cuối năm, với số lượng vé mời giới hạn dành cho đại biểu, khách mời và người dân địa phương. Khán giả có thể sở hữu vé thông qua các combo du lịch được phân phối tại những đơn vị lữ hành uy tín.

Đêm nghệ thuật có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm, một trong những ca sĩ có tầm ảnh hưởng của V-Pop, hứa hẹn tạo nên sức hút mạnh mẽ và thu hút đông đảo khán giả đến với Huế. Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ: Phạm Anh Khoa, Xuân Định K.Y, Ngọc Khuê, Bạch Trà, DJ Huy Ngô, Shumo AG, mang đến một đêm diễn kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, với phong cách dàn dựng sáng tạo, đầy cảm xúc.

Tiếp nối không khí sôi động, tối ngày 21/12/2025 sẽ diễn ra Mega Booming Day 2 - đại nhạc hội quy mô lớn quy tụ 21 nghệ sĩ hàng đầu V-Pop như: Isaac, Hoàng Dũng, Quân A.P, B Ray, Neko Lê, Captain Boy, Gemini Hùng Huỳnh, KHOIVU, Jey B, Xuân Định K.Y, LyLy, Phạm Anh Khoa, Ngọc Khuê, Bạch Trà, Doãn Hiếu, Phạm Việt Thắng, RUM, Trungg I.U, Ngô Trúc Linh, SHUMO AG, DJ Huy Ngô…

Với sự quy tụ của loạt nghệ sĩ đa phong cách, từ pop, ballad, R&B, rock đến EDM, chương trình hứa hẹn tạo nên một “đại tiệc” âm nhạc trẻ trung, cuồng nhiệt và đầy năng lượng.

MINH TÂM
 Từ khóa:
Năm Du lịch quốc gianghệ thuậtca sĩ Mỹ Tâmbiểu diễnđêm nhạc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuẩn bị tốt cho Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025

Ngày 26/11, Đoàn công tác của UBND TP. Huế do UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) nhằm rà soát tiến độ chuẩn bị Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025.

Chuẩn bị tốt cho Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025
Ngành nghệ thuật đặc thù: Chật vật tuyển sinh

Có dấu hiệu khởi sắc nhưng tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, một số ngành vẫn “bế tắc” khi nhiều năm liền không có người học, dù một số phương án, đề án cũng như ưu đãi để thu hút đầu vào đã được áp dụng.

Ngành nghệ thuật đặc thù Chật vật tuyển sinh
Chắp cánh cho tài năng nghệ thuật

Quỹ sáng tạo Lê Bá Đảng là di nguyện và sự tiếp nối tinh thần sáng tạo, tinh thần yêu quê hương đất nước của danh họa Lê Bá Đảng sau khi ông qua đời.

Chắp cánh cho tài năng nghệ thuật

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top