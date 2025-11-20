Khai mạc Ngày hội Sợi gạo Việt lần thứ 1 - Món ngon từ bún

Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp trên cả nước. (Ảnh: LINH BẢO)

Ngày hội Sợi gạo Việt quy tụ 97 gian hàng đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, mang đến hàng trăm món ăn hấp dẫn, tạo không gian trải nghiệm sống động cho người dân và du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua Ngày hội, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu rộng rãi giá trị của các sản phẩm từ gạo, đồng thời khẳng định tiềm năng để sợi gạo Việt trở thành sản phẩm phụ trợ đặc sắc phục vụ du lịch, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Đây cũng là bước khởi đầu cho hành trình đưa những món ăn truyền thống vươn xa hơn, được nâng tầm và gìn giữ bởi những người làm nghề qua nhiều thế hệ.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, ngày hội sẽ diễn ra chuỗi hoạt động phong phú: xác lập kỷ lục “100 món ngon từ sợi gạo”, lễ vinh danh nghệ nhân ẩm thực, trao tặng danh hiệu cho những cá nhân đã dành cả đời gắn bó với nghề bếp, nghề làm bánh, pha chế…

Những đóng góp bền bỉ của họ đã làm nên dấu ấn riêng cho ẩm thực Việt, giúp văn hóa ẩm thực nước ta ngày càng lan tỏa. Sự kiện cũng mang ý nghĩa xã hội sâu sắc với hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào miền trung đang chịu ảnh hưởng bởi bão lụt, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” vốn là truyền thống quý báu của dân tộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, đến với Ngày hội Sợi gạo Việt lần thứ 1 - Món ngon từ bún, người dân Thành phố Hồ Chí Minh, du khách trong nước và quốc tế sẽ được trực tiếp quan sát quy trình chế biến những món ăn từ sợi gạo, được thưởng thức các sản phẩm độc đáo và thêm tự hào về nền ẩm thực dân tộc.

“Chúng ta chứng kiến lễ vinh danh những cá nhân tiêu biểu trong đội ngũ đầu bếp Việt Nam. Đây những “chiến sĩ” thầm lặng đã góp phần gìn giữ và sáng tạo nên bản sắc ẩm thực dân tộc. Họ là những người đạt thành tích cao ở các cuộc thi ẩm thực trong và ngoài nước, mang nhiều giải thưởng danh giá trở về cho Việt Nam”, ông Vũ Thế Bình phát biểu.

Tại lễ khai mạc, 34 cá nhân trong các lĩnh vực nghề bếp, nghề bánh, chế biến nông sản, pha chế thức uống được Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng danh hiệu Nghệ nhân. Đây là sự ghi nhận sự cống hiến bền bỉ của họ đối với sự phát triển của ẩm thực Việt Nam.

Dịp này, Ban tổ chức Ngày hội Sợi gạo Việt lần thứ 1 đã trao cho Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào đang chịu ảnh hưởng lũ lụt tại miền trung; ủng hộ 50 triệu đồng cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Tại lễ khai mạc, Viện kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung sự kiện chế biến và quảng diễn món ăn từ các loại sợi gạo-thương hiệu Nguyễn Bính với số lượng nhiều nhất (100 món) tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần thứ 1, năm 2025 cho Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Nguyễn Bính.