Trung thu cho em - mùa trăng rằm thêm trọn vẹn

Các em nhỏ Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy hào hứng tham gia chương trình “Trung thu cho em”

Ấm áp và ý nghĩa

Đầu tháng 10 vừa qua, Quỹ Sen xanh và Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã có chuyến thiện nguyện ý nghĩa đến Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy (xã A Lưới 1) để tổ chức chương trình “Trung thu cho em”. Điều khiến chúng tôi ấn tượng và xúc động nhất chính là niềm vui hồn nhiên, sự háo hức xen lẫn phấn khởi của các em nhỏ khi được hòa mình vào không khí rộn ràng, đầy sắc màu của Ngày hội Rằm tháng Tám.

Trên tay phần quà Trung thu và suất học bổng dành cho học sinh có thành tích học tập tốt, em Hồ Văn Nam, Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy hồ hởi: “Số tiền này em sẽ mang về cho mẹ để có thêm tiền mua đồ dùng học tập. Còn phần bánh kẹo em sẽ để dành một ít để chia sẻ với em nhỏ ở nhà”.

Dịp này, bên cạnh phần phá cỗ Trung thu, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế còn phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm trao tặng 241 suất học bổng, quà cho các em học sinh có thành tích học tập tốt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và số tiền 5 triệu đồng cho quỹ của Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy… Tổng giá trị chương trình gần 85 triệu đồng.

Thầy Hồ Xuân Tài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy chia sẻ: Những phần quà, học bổng và sự quan tâm của Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng các đơn vị đồng hành không chỉ mang lại niềm vui Trung thu cho các em, mà còn tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đây cũng là nguồn động viên to lớn đối với tập thể nhà trường trong hành trình giáo dục, đặc biệt khi điều kiện còn nhiều khó khăn.

Đây cũng là năm thứ 8 Quỹ Sen xanh và Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tổ chức chương trình “Trung thu cho em” cho học sinh các trường tiểu học ở huyện A Lưới cũ. Để tổ chức và duy trì hoạt động này, hằng năm, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã tổ chức chương trình bán bánh Trung thu gây Quỹ Ấm áp (quỹ phục vụ cho công tác thiện nguyện của chi đoàn). Ngoài ra, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cũng nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Mùa Trung thu năm nay, các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn thành phố tiếp tục chung tay mang đến cho thiếu nhi nhiều chương trình vui Tết Trung thu ý nghĩa. Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng quà và học bổng, các hoạt động còn lồng ghép sân chơi văn hóa, văn nghệ, múa lân, rước đèn, tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp tình yêu thương dành cho trẻ em, đặc biệt là các em ở vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, đơn vị phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm”, lần thứ XXI - năm 2025 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” dành cho gần 700 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Các em được hòa mình vào các hoạt động ý nghĩa như: Giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội; thưởng thức tiết mục múa Lân rộn ràng và chương trình văn nghệ đặc sắc; phá cỗ Trung thu… Ban tổ chức tổ chức trao 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Hướng đến những địa bàn khó khăn

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn cho biết: Đơn vị đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trên toàn địa bàn thành phố tập trung tổ chức hoạt động Trung thu cho các em thiếu nhi tùy theo tình hình thực tế mỗi địa phương với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Từ ngày 25/9 đến 6/10, các cấp bộ Đoàn chủ động rà soát, khảo sát, nắm chắc số liệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa để có phương án thiết thực chăm lo cho các em nhân dịp Tết Trung thu. Trong đó, tập trung đẩy mạnh triển khai các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Em nuôi của Đoàn”… nhằm chăm lo cho trẻ em thông qua hỗ trợ các túi quà Trung thu gồm lồng đèn, bánh, kẹo, sữa, các nhu yếu phẩm; hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng học tập, sách, vở, học bổng, quần áo, đồ dùng sinh hoạt.

Theo Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài, quan trọng nhất vẫn là tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Từ đó, có thêm điều kiện hỗ trợ, đồng hành cùng trẻ em, nhất là ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hay những nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Các hoạt động hỗ trợ được triển khai đa dạng, bao gồm: Xây dựng và trao tặng Nhà Khăn quàng đỏ, sân chơi thiếu nhi, lớp học bán trú, công trình nhà vệ sinh, trang thiết bị vui chơi; vận động tặng quà, học bổng, sổ tiết kiệm, hỗ trợ thiết bị học tập, sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm, phương tiện đi lại; đồng thời mở ra các khóa học kỹ năng, ngoại ngữ, tin học cho các em.

Song song đó, Thành đoàn chú trọng tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phát triển năng khiếu; bảo đảm mọi trẻ em đều được đón một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm, an toàn. Tổ chức Đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình thiếu nhi, kịp thời phát hiện, can thiệp và hỗ trợ hiệu quả những trường hợp bị bạo lực, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em. Cùng với đó, các hoạt động lắng nghe, lấy ý kiến, tiếp nhận kiến nghị của trẻ em cũng được tăng cường, nhằm phát huy quyền tham gia của các em vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình.