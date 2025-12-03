Chuẩn bị kỹ lưỡng để khép lại Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025

Với nhiều hoạt động, sự kiện, lượng khách đến Huế năm 2025 tăng rõ rệt

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đang dần khép lại với nhiều chương trình và sự kiện nổi bật. Theo Sở Du lịch, trong 11 tháng đầu năm, lượng khách đến Huế ước đạt hơn 5,8 triệu lượt, tăng 65,3% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 40,9%. Khách lưu trú đạt hơn 2,2 triệu lượt, doanh thu du lịch ước gần 11.750 tỷ đồng - mức tăng đến 62,7% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy tín hiệu tích cực của Huế trong năm được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước.

Trong buổi làm việc giữa đoàn công tác của UBND TP. Huế với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ngày 26/11) nhằm rà soát tiến độ chuẩn bị Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá cao sự chủ động của UBND TP. Huế trong công tác chuẩn bị các sự kiện lớn của Năm Du lịch quốc gia. Thứ trưởng Hồ An Phong yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch TP. Huế để xây dựng chương trình nghệ thuật lễ bế mạc theo hướng đúng tầm vóc, đúng quy mô, thể hiện được sự tinh tế và bản sắc của Huế. Đặc biệt, cần bảo đảm sự đồng bộ từ nội dung, kỹ thuật, truyền hình trực tiếp đến an ninh, lễ tân, nhằm tổ chức một sự kiện chất lượng, ấn tượng và lan tỏa rộng rãi.

Theo đại diện Sở Du lịch, để khép lại các chương trình của Năm Du lịch quốc gia, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, UBND TP. Huế, Sở Du lịch cùng đơn vị tổ chức BamBoo Artists Agency đã nghiên cứu, xây dựng chuỗi sự kiện Huế Mega Concert với quy mô lớn, gồm hai chương trình trọng điểm trong khuôn khổ lễ bế mạc, gồm: Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia vào 20 giờ tối 20/11 và Mega Booming day 2 (tối 21/12). Cả hai sự kiện sẽ diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn.

Chương trình bế mạc dự kiến có tổng thời lượng 90 phút, gồm 2 phần là phần lễ của ban tổ chức và chương trình nghệ thuật “Vận hội mới” cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp. “Ban tổ chức cũng đã triển khai kế hoạch, làm việc với các đơn vị liên quan, nhằm chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia”, đại diện Sở Du lịch cho biết.

Một trong những định hướng của ban tổ chức là bên cạnh phần lễ, chuỗi sự kiện bế mạc sẽ không khí lễ hội âm nhạc hoành tráng - sự kiện giải trí lớn và đáng mong đợi nhất dịp cuối năm. Theo đại diện ban tổ chức, điểm nhấn mở màn của chuỗi sự kiện là Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025. Khán giả có thể sở hữu vé thông qua các combo du lịch được phân phối tại những đơn vị lữ hành uy tín.

Đêm nghệ thuật của lễ bế mạc có sự tham gia của Mỹ Tâm, một trong những ca sĩ có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất của V-Pop. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của Phạm Anh Khoa, Xuân Định K.Y, Ngọc Khuê, Bạch Trà, DJ Huy Ngô, Shumo AG, mang đến một đêm diễn kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, với phong cách dàn dựng sáng tạo, đầy cảm xúc. Ngoài ra, đại nhạc hội Mega Booming Day 2 sẽ tiếp nối chương trình đêm bế mạc, được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ 21 nghệ sĩ hàng đầu V-Pop như: Isacc, Hoàng Dũng, Quân A.P, B Ray, Neko Lê, Captain Boy, Gemini Hùng Huỳnh… “Với sự quy tụ của loạt nghệ sĩ đa phong cách, từ pop, ballad, R&B, rock đến EDM - chương trình hứa hẹn tạo nên một đại tiệc âm nhạc trẻ trung, cuồng nhiệt và đầy năng lượng. Quy mô chương trình khoảng 10.000 - 12.000 khán giả. Chúng tôi mong muốn tạo ra một chương trình nghệ thuật ấn tượng để đáp ứng sự mong đợi của người dân và du khách”, nhà sản xuất, đạo diễn Châu LE chia sẻ.

Tạo ra những định hướng lâu dài

Bên cạnh chương trình bế mạc, ngành du lịch dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng, trong đó có: Hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp văn hóa - nền tảng phát triển du lịch bền vững và các hoạt động bên lề; hội nghị Tổng kết Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” và Sơ kết giai đoạn I Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Ngoài ra còn có chuỗi các hoạt động: Liên hoan Ẩm thực Quốc tế “Huế - Kinh đô ẩm Thực”; Hội thi Đầu bếp Quốc tế 2025; Tổ chức các đoàn doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế đến khảo sát điểm đến tại Huế và hội nghị quốc gia về du lịch Net Zero…

Khách nước ngoài tham gia các hoạt động trải nghiệm khi đi du lịch ở Huế

Mỗi hoạt động đã, đang và sẽ được tổ chức trong Năm Du lịch quốc gia đại diện cho một “trục sản phẩm” của Huế: Ẩm thực, văn hóa, sáng tạo, du lịch xanh, giải trí đương đại. Cách tổ chức theo cấu trúc này giúp Huế làm dày thêm danh mục trải nghiệm, tránh sự lặp lại, đồng thời mở rộng biên độ tiếp cận đối tượng khách.

Theo đại diện Sở Du lịch, không chỉ là sự độc lập trong các chương trình nghệ thuật, các sự kiện, việc kết nối giữa đơn vị tổ chức chuỗi sự kiện và các đơn vị lữ hành uy tín không chỉ tạo ra nguồn lực xã hội hoá để tổ chức chương trình có quy mô lớn, mà còn gắn kết, xây dựng tour tuyến, góp phần hình thành những sản phẩm du lịch mới, bổ trợ cho loại hình du lịch di sản.

Huế đang định vị, xây dựng lại bộ sản phẩm du lịch, trong đó thành phố cũng sẽ tập trung phát triển các sản phẩm gắn với công nghiệp hóa, du lịch âm nhạc, các tour du lịch sinh thái gắn với cộng đồng và nông nghiệp tại các địa phương, khu vực như Thủy Biều, Phú Mậu, Nam Đông, A Lưới, Quảng Điền, Phong Điền… Các trải nghiệm được du khách quan tâm nhiều là: Đạp xe tham quan làng cổ Phước Tích, tour nhà vườn truyền thống Kim Long - Thủy Biều, chèo SUP trên phá Tam Giang, tham quan làng nghề truyền thống, khám phá tuyến du lịch xanh bằng xe điện, xe đạp và chương trình “Một ngày du lịch Net Zero ở Huế”…