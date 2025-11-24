  • Huế ngày nay Online
Ngày hội định hướng và cơ hội việc làm cho sinh viên Chăn nuôi - Thú y

HNN.VN - Sáng 29/11, Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức Ngày hội Định hướng và Cơ hội việc làm năm 2025.

Trao chứng nhận cho các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ 

Đây là lần thứ 10, Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức Ngày hội định hướng và cơ hội việc làm cho sinh viên. Ngày hội lần này thu hút 18 đơn vị, doanh nghiệp đồng hành; trong đó có 9 nhà tài trợ vàng, 2 nhà tài trợ bạc, 7 nhà tài trợ đồng.

Các doanh nghiệp tham gia đã đồng hành trong các hoạt động định hướng, giới thiệu nhu cầu nhân lực, chia sẻ yêu cầu tuyển dụng; đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận vị trí việc làm và thực tập phù hợp với định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y và công nghệ thực phẩm.

Bên cạnh hoạt động tư vấn nghề nghiệp, chương trình diễn ra sôi nổi với chuỗi 8 Talkshow định hướng nghề nghiệp, trình bày thực tiễn nghề nghiệp từ doanh nghiệp; các phiên thảo luận giữa khoa và doanh nghiệp về nhu cầu đào tạo; các hoạt động kết nối nhằm tăng cường hợp tác giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động.

Thông qua hoạt động của ngày hội lần này, Khoa Chăn nuôi - Thú y có cơ hội tiếp nhận ý kiến góp ý, phản biện từ các nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo; từ đó tiếp tục rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình học nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho sinh viên cả về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và thái độ làm việc nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động ngành chăn nuôi - thú y.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
