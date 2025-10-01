  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 01/10/2025 17:47
Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế:

Mang Trung thu đến học sinh vùng cao A Lưới

HNN.VN - Ngày 1/10, Quỹ Sen xanh, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế phối hợp cùng Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Huế, Công ty CP May xuất khẩu Huế, Khách sạn Le Domaine De Cocodo tổ chức chương trình “Trung thu cho em” tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy (xã A Lưới 1).

Chờ đón Trung thu Hoàng cung HuếChi đoàn Báo Huế ngày nay tổ chức nấu ăn và trao quà cho các em học sinh xã A Lưới 4Khen thưởng Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trong hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùngTri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đại diện các đơn vị trao học bổng cho các em học sinh có thành tích học tập tốt 

Sau khi tổ chức giao lưu vui chơi Trung thu, đoàn đã trao 410 suất quà phá cỗ cho các em học sinh toàn trường. Đồng thời, tặng 241 suất học bổng, quà cho các em học sinh có thành tích học tập tốt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và số tiền 5 triệu đồng cho quỹ của Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy. Tổng giá trị chương trình gần 85 triệu đồng.

Đây cũng là năm thứ 8 Quỹ Sen xanh, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tổ chức chương trình “Trung thu cho em” cho học sinh các trường tiểu học ở huyện A Lưới cũ. Để tổ chức và duy trì hoạt động này, hằng năm, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã tổ chức chương trình bán bánh trung thu gây Quỹ Ấm áp (quỹ phục vụ cho công tác thiện nguyện của chi đoàn). Ngoài ra, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cũng nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Giám đốc Khối Kinh doanh bất động sản, Trưởng phòng Quản lý và Phát triển dự án Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế chia sẻ: “Việc phối hợp và duy trì hoạt động này là niềm vui của đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty. Đây không chỉ là hoạt động trung thu cho các em nhỏ ở những vùng còn khó khăn của A Lưới cũ mà chính từ đó, chúng tôi có cơ hội chia sẻ trách nhiệm với xã hội, lan tỏa yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong rằng, chương trình sẽ tiếp tục được duy trì, đến được nhiều hơn với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới”.

Những hình ảnh được Huế Ngày nay Online ghi lại tại chương trình:

Đoàn viên Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế chuẩn bị phần quà phá cỗ Trung thu cho các em học sinh từ nhiều ngày trước đó
Công tác chuẩn bị chương trình tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy 
Các phần quà là sự gửi gắm yêu thương và sẻ chia dành cho học sinh vùng cao A Lưới
Chương trình mở đầu với phần giao lưu đố vui có thưởng sôi nổi
Tặng quà cho các em học sinh có câu trả lời đúng 
Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố trao học bổng cho các em học sinh có thành tích tốt 
 Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn hỗ trợ của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế
Các em nhỏ hào hứng tham gia phá cỗ Trung thu
Đại diện các đơn vị đồng hành trao số tiền 5 triệu đồng cho quỹ học bổng của Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy 
Toàn cảnh chương trình "Trung thu cho em" diễn ra ngày 1/10 

MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
huếchi đoànbáophát thanhtruyền hìnhtổ chứcchương trìnhtrung thu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế kiến tạo đô thị tuần hoàn

Huế không chỉ là vùng đất của di sản mà còn đang tiên phong trong chuyển đổi sang mô hình đô thị thông minh, tuần hoàn, hướng tới giảm thiểu rác thải. Những con số về năng lượng tái tạo, tỷ lệ chất thải được xử lý cùng các phong trào cộng đồng bền bỉ đã biến thách thức môi trường thành cơ hội phát triển bền vững.

Huế kiến tạo đô thị tuần hoàn
Thêm điểm nhấn cho mùa thu xứ Huế

Hưởng ứng chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội mùa thu “Huế vào thu” của Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025, Sở Du lịch phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế và UBND phường Phú Xuân chuẩn bị nhiều chương trình hấp dẫn phục vụ người dân và du khách. Trong đó, điểm nhấn được chờ đợi chính là ngày hội quảng diễn Lân - Sư - Rồng, trình diễn lân Huế và Hội rước đèn Trung thu đường phố năm 2025.

Thêm điểm nhấn cho mùa thu xứ Huế
Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 1 đến 7/10

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Kế hoạch của UBND TP. Huế về xây dựng xã hội học tập, từ ngày 1 đến 7/10, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025. Lễ khai mạc diễn ra đồng loạt vào ngày 1/10 tại tất cả các xã, phường.

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 1 đến 7 10
Bệnh viện Trung ương Huế công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Chiều 30/9, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (BAĐT). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số y tế, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh - không giấy tờ, là hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bệnh viện Trung ương Huế công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
Chờ đón Trung thu Hoàng cung Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa công bố chương trình “Trung thu Hoàng cung Huế 2025”, sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2025, hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động đặc sắc dành cho du khách, người dân xứ Huế, đặc biệt là các em thiếu nhi.

Chờ đón Trung thu Hoàng cung Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top