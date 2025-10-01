Mang Trung thu đến học sinh vùng cao A Lưới

Đại diện các đơn vị trao học bổng cho các em học sinh có thành tích học tập tốt

Sau khi tổ chức giao lưu vui chơi Trung thu, đoàn đã trao 410 suất quà phá cỗ cho các em học sinh toàn trường. Đồng thời, tặng 241 suất học bổng, quà cho các em học sinh có thành tích học tập tốt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và số tiền 5 triệu đồng cho quỹ của Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy. Tổng giá trị chương trình gần 85 triệu đồng.

Đây cũng là năm thứ 8 Quỹ Sen xanh, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tổ chức chương trình “Trung thu cho em” cho học sinh các trường tiểu học ở huyện A Lưới cũ. Để tổ chức và duy trì hoạt động này, hằng năm, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã tổ chức chương trình bán bánh trung thu gây Quỹ Ấm áp (quỹ phục vụ cho công tác thiện nguyện của chi đoàn). Ngoài ra, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cũng nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Giám đốc Khối Kinh doanh bất động sản, Trưởng phòng Quản lý và Phát triển dự án Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế chia sẻ: “Việc phối hợp và duy trì hoạt động này là niềm vui của đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty. Đây không chỉ là hoạt động trung thu cho các em nhỏ ở những vùng còn khó khăn của A Lưới cũ mà chính từ đó, chúng tôi có cơ hội chia sẻ trách nhiệm với xã hội, lan tỏa yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong rằng, chương trình sẽ tiếp tục được duy trì, đến được nhiều hơn với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới”.

Những hình ảnh được Huế Ngày nay Online ghi lại tại chương trình:

Đoàn viên Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế chuẩn bị phần quà phá cỗ Trung thu cho các em học sinh từ nhiều ngày trước đó

Công tác chuẩn bị chương trình tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy

Các phần quà là sự gửi gắm yêu thương và sẻ chia dành cho học sinh vùng cao A Lưới

Chương trình mở đầu với phần giao lưu đố vui có thưởng sôi nổi

Tặng quà cho các em học sinh có câu trả lời đúng

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố trao học bổng cho các em học sinh có thành tích tốt

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn hỗ trợ của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế

Các em nhỏ hào hứng tham gia phá cỗ Trung thu

Đại diện các đơn vị đồng hành trao số tiền 5 triệu đồng cho quỹ học bổng của Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy