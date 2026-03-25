Tăng cường hợp tác, phát triển du lịch giữa thành phố Huế và Liên bang Nga

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên khẳng định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng bền chặt, hợp tác du lịch giữa hai nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nga tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam với ngày càng nhiều du khách lựa chọn Việt Nam để khám phá văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên đặc sắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình đề nghị Hiệp hội Du lịch Liên bang Nga hỗ trợ kết nối thành phố Huế với các địa phương có thế mạnh về du lịch của Nga; tăng cường trao đổi nguồn khách; thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành hai bên. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp theo hình thức B2B, tăng cường quảng bá điểm đến Huế tại thị trường Nga, hỗ trợ triển khai các chiến dịch truyền thông, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu du khách Nga; đặc biệt chú trọng phát triển các tour du lịch chuyên biệt và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ thị trường này.

Lãnh đạo TP. Huế cũng đề xuất phía Nga quan tâm, tạo điều kiện để các hãng hàng không nghiên cứu, xúc tiến mở các đường bay mới kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Bài với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, góp phần gia tăng lượng khách, hình thành các tour liên kết điểm đến với chi phí hợp lý và trải nghiệm đa dạng.

Theo thống kê, năm 2025, Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng hơn 61% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,9 triệu lượt, khách nội địa khoảng 4,4 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng. Riêng thị trường Nga đạt 5.305 lượt khách, chiếm 0,8% tổng lượng khách quốc tế lưu trú. Trong 2 tháng đầu năm 2026, Huế đã đón 1.633 lượt khách Nga, chiếm 1,1%.