Mexico tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Cuba, thúc đẩy đối thoại với Mỹ

Các đường dây điện tại một khu vực ở Miramar, La Habana (Cuba). (Ảnh: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu họp báo, bà Sheinbaum nêu rõ việc Mỹ và Cuba duy trì các cuộc trao đổi nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình là điều công khai. Mexico đang trao đổi với cả hai nước này để tìm kiếm các cơ chế phù hợp, qua đó khẳng định vai trò của Mexico trong việc ngăn ngừa căng thẳng leo thang trong khu vực.

Tổng thống Sheinbaum cũng cho biết, trong ngày 23/3, một tàu viện trợ nhân đạo sẽ rời Mexico tới Cuba, mang theo những hỗ trợ cần thiết cho người dân quốc đảo Caribe. Lực lượng Hải quân Mexico hỗ trợ các lữ đoàn quốc tế xuất phát từ Mexico để chuyển hàng viện trợ bằng các tàu nhỏ tới Cuba trong hành trình kéo dài khoảng 3 ngày để bảo đảm an toàn do điều kiện di chuyển tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhà lãnh đạo Mexico tái khẳng định ủng hộ quyền tự quyết của người dân Cuba, đồng thời kêu gọi giải quyết các bất đồng giữa Mỹ và Cuba thông qua các cơ chế đa phương của Liên hợp quốc, tổ chức có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại, cung cấp viện trợ nhân đạo và nỗ lực giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới.

Trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với tình trạng mất điện do thiếu nhiên liệu, Tổng thống Sheinbaum cho biết Mexico đang tìm kiếm các phương án phù hợp để nối lại hoạt động cung cấp dầu cho quốc đảo này. Ngoài ra, bà cũng cho rằng việc Cuba gần đây mở cửa cho đầu tư tư nhân có thể tạo cơ hội hợp tác mới, trong đó các nhà đầu tư của Mexico có thể tham gia nếu thực sự quan tâm.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mexico Juan Ramón de la Fuente cũng khẳng định nước này sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Cuba trong khả năng của mình nhưng sẽ không để ảnh hưởng tới quan hệ với Mỹ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mexico nhấn mạnh các chuyến hàng viện trợ của Mexico dành cho Cuba hoàn toàn mang tính nhân đạo, phù hợp với các quy định pháp luật quốc tế cũng như chính sách đối ngoại truyền thống của Mexico. Việc hỗ trợ Cuba là nhằm giúp người dân nước này vượt qua những khó khăn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh đang thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu, lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ngoại trưởng Juan Ramón nêu rõ Mexico duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Mỹ trên nhiều lĩnh vực và các hoạt động viện trợ nhân đạo cho Cuba không đi ngược lại lợi ích hay cam kết quốc tế của Mexico.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mexico tiếp tục triển khai các chuyến tàu vận chuyển hàng viện trợ tới Cuba, bao gồm lương thực, thuốc men và các vật tư thiết yếu khác. Đây là một phần trong chính sách đối ngoại của Mexico nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực, tăng cường đoàn kết với các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, cũng như đề cao các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp công việc nội bộ và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

