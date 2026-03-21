Cơ hội xúc tiến, quảng bá sản phẩm và mở rộng hợp tác tại thị trường Nga

(Ảnh: Ban tổ chức)

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa có công văn gửi Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hàng không và dịch vụ du lịch về việc mời tham gia Diễn đàn Du lịch quốc tế "Let’s Travel!" lần thứ 6 tại Liên bang Nga.

Theo đó, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận được thư của Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga mời tham gia Diễn đàn Du lịch quốc tế “Let’s Travel!” lần thứ 6. Sự kiện dự kiến được tổ chức từ ngày 10-14/6 tới đây tại Trung tâm Triển lãm VDNH, thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Trong năm 2025, Diễn đàn Du lịch quốc tế “Let’s Travel!” đã thu hút hơn 500.000 lượt khách tham dự đến từ hơn 20 quốc gia, có mặt nhiều cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp du lịch. Qua đó, tạo cơ hội tăng cường hợp tác và quảng bá du lịch giữa các quốc gia.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, đây là sự kiện quy mô lớn của ngành du lịch Liên bang Nga, là nền tảng kết nối các cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp du lịch với khách du lịch quốc tế. Diễn đàn sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như: hội thảo chuyên ngành, triển lãm du lịch quốc tế và các chương trình quảng bá điểm đến, giới thiệu tiềm năng du lịch của Nga và các quốc gia đối tác.

Để tạo điều kiện cho các địa phương và doanh nghiệp du lịch quan tâm, chủ động xúc tiến, quảng bá sản phẩm và kết nối với thị trường Nga và khu vực nói tiếng Nga, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam trân trọng mời Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hàng không, dịch vụ du lịch có nhu cầu tham gia Diễn đàn Du lịch quốc tế "Let’s Travel!" lần thứ 6 tại Liên bang Nga.

Mọi thông tin liên hệ, đăng ký với Ban tổ chức qua bà Anastasia Shinko - cán bộ phụ trách kinh doanh, email: office@rustravelforum.com, website: https://www.rustravelforum.com/en. Đồng thời, thông tin về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để đơn vị tổng hợp, theo dõi.

