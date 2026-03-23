Tăng cường thích ứng và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu

Tham dự buổi làm việc có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; ông Robert De Waha, Trưởng đại diện LuxDev tại khu vực châu Á, đại diện cơ quan được ủy quyền thực hiện dự án của GCF; ông Frank Peiffer, đại diện Hợp tác Phát triển Luxembourg, tại Đại sứ quán Luxembourg; cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, các bên đã chính thức khởi động Dự án VIE/301 - “Thích ứng biến đổi khí hậu và tài chính tăng cường khả năng chống chịu”. Dự án được triển khai với sự hỗ trợ của GCF và Chính phủ Luxembourg thông qua LuxDev, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho TP. Huế. Các hợp phần chính bao gồm: áp dụng các giải pháp dựa vào hệ sinh thái; nâng cao hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm; thúc đẩy các mô hình tài chính phục vụ phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thích ứng với khí hậu. Dự án có tổng kinh phí 10 triệu USD, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029.

Cuộc họp đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai, sau khi hoàn tất đánh giá đầu kỳ với sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, đây cũng là dịp để các bên trao đổi, rà soát và hoàn thiện các nội dung đã đề xuất.

Trên cơ sở thảo luận, các bên thống nhất một số định hướng quan trọng: điều chỉnh danh sách đối tác theo hướng tăng cường phối hợp kỹ thuật chuyên môn thay cho cơ chế điều phối hành chính; chuyển từ cách tiếp cận trồng mới đơn thuần sang các giải pháp linh hoạt như khoanh nuôi tái sinh, làm giàu và phục hồi rừng suy thoái; chú trọng phát triển nguồn giống cây bản địa có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu và địa hình đồi cát ven biển; đồng thời thúc đẩy phát triển thị trường và chuỗi giá trị với sự tham gia của doanh nghiệp và hợp tác xã giữ vai trò đầu chuỗi.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm với các đối tác

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đánh giá cao chất lượng các báo cáo, đặc biệt là kết quả đánh giá đầu kỳ đã góp phần cập nhật bối cảnh thể chế, nhận diện rõ các rủi ro khí hậu và đề xuất điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội; lồng ghép yếu tố giới và thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại trong quá trình triển khai dự án.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án và Văn phòng Dự án Luxembourg khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, trình Quỹ Khí hậu Xanh phê duyệt chính thức; sớm triển khai các hoạt động ưu tiên trong năm đầu tiên, đặc biệt là các nội dung về hệ thống cảnh báo sớm, nền tảng dữ liệu và các mô hình thí điểm.

Về phía địa phương, thành phố Huế cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với các đối tác nhằm bảo đảm dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và phù hợp với thực tiễn.