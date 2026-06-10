  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 10/06/2026 16:16

Khởi tố 3 thiếu niên tụ tập bốc đầu xe, gây rối trật tự công cộng

HNN.VN - Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng tại xã Phú Lộc vào ngày 30/4/2026.

Xử lý đối tượng gây rối tại Công viên Lý Tự TrọngTrang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi dịp hèTuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túySẵn sàng cho ngày hội lớn của lực lượng Công an nhân dân

Ba bị can bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Phú Lộc 

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Trung N., Nguyễn Văn A. và Nguyễn Văn Bảo T. (tất cả đều dưới 18 tuổi, cùng trú tại xã Vinh Lộc). Theo điều tra ban đầu, vào ngày 28/4, Nguyễn Văn Trung N. nhắn tin kêu gọi nhiều nam thanh niên tham gia tụ tập thành nhóm đông người để đi đèo Hải Vân. Đến khoảng 3 giờ ngày 30/4, các đối tượng tập trung tại ngã 3 giao nhau giữa đường dẫn vào hầm Phước Tượng với đường Quốc lộ 49B (còn gọi là ngã 3 Phước Tượng).

Sau khi tập hợp, các đối tượng điều khiển xe chạy tốc độ cao, thực hiện hành vi bốc đầu, lạng lách trên Quốc lộ 49B, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi di chuyển được khoảng 100 mét, nhóm đối tượng đã bị tổ công tác Công an thành phố phát hiện, tổ chức vây bắt và ngăn chặn kịp thời.

Hành vi tụ tập thành nhóm đông người, điều khiển xe chạy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng trên đường giao thông không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của chính người vi phạm và những người tham gia giao thông khác. Cơ quan công an khuyến cáo thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, không tham gia hoặc cổ vũ các hành vi đua xe, bốc đầu, lạng lách, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn trật tự xã hội.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông ankhởi tốthanh thiếu niêngây rốitrật tựcông cộng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nhân trẻ Huế được vinh danh khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc

Ngày 10/6, tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.Trong 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 được vinh danh có bà Trần Thị Thúy Hà, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu VN FLEX, hội viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế.

Doanh nhân trẻ Huế được vinh danh khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc
Xử lý đối tượng gây rối tại Công viên Lý Tự Trọng

Chiều 9/6, Công an phường Thuận Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng gồm Phòng Quản lý đô thị - Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường và Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố kịp thời khống chế một đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại khuôn viên Công viên Lý Tự Trọng, trên đường Lê Lợi.

Xử lý đối tượng gây rối tại Công viên Lý Tự Trọng
Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi dịp hè

Sáng 9/6, Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố phối hợp với Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Ban Thanh niên - Ban Phụ nữ Công an thành phố tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước và dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi năm 2026.

Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi dịp hè

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top