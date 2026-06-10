Khởi tố 3 thiếu niên tụ tập bốc đầu xe, gây rối trật tự công cộng

Ba bị can bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Phú Lộc

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Trung N., Nguyễn Văn A. và Nguyễn Văn Bảo T. (tất cả đều dưới 18 tuổi, cùng trú tại xã Vinh Lộc). Theo điều tra ban đầu, vào ngày 28/4, Nguyễn Văn Trung N. nhắn tin kêu gọi nhiều nam thanh niên tham gia tụ tập thành nhóm đông người để đi đèo Hải Vân. Đến khoảng 3 giờ ngày 30/4, các đối tượng tập trung tại ngã 3 giao nhau giữa đường dẫn vào hầm Phước Tượng với đường Quốc lộ 49B (còn gọi là ngã 3 Phước Tượng).

Sau khi tập hợp, các đối tượng điều khiển xe chạy tốc độ cao, thực hiện hành vi bốc đầu, lạng lách trên Quốc lộ 49B, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi di chuyển được khoảng 100 mét, nhóm đối tượng đã bị tổ công tác Công an thành phố phát hiện, tổ chức vây bắt và ngăn chặn kịp thời.

Hành vi tụ tập thành nhóm đông người, điều khiển xe chạy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng trên đường giao thông không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của chính người vi phạm và những người tham gia giao thông khác. Cơ quan công an khuyến cáo thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, không tham gia hoặc cổ vũ các hành vi đua xe, bốc đầu, lạng lách, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn trật tự xã hội.