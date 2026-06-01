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ClockThứ Tư, 03/06/2026 16:43

Năm tháng 2026, khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất so mức của 5 tháng đầu năm từ trước đến nay

Môi trường chính trị-xã hội ổn định, an toàn; chính sách thị thực ngày càng thông thoáng; hoạt động xúc tiến, quảng bá được chuyên nghiệp hóa, cùng với hệ thống sản phẩm đa dạng, phù hợp xu hướng và chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, tạo nền tảng quan trọng để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

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Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế. (Ảnh: PV) 

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 5/2026, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 1,78 triệu lượt người, tăng 16,5% so cùng kỳ 2025. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt người, tăng 14,9% so cùng kỳ 2025 và là mức cao nhất của 5 tháng đầu các năm từ trước đến nay.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 8,7 triệu lượt người, chiếm 82,3% lượng khách quốc tế đến và tăng 11,0% so cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 1,7 triệu lượt người, chiếm 15,8% và tăng 40,8%; bằng đường biển đạt 202,4 nghìn lượt người, chiếm 1,9% và tăng 15,4%. 

Đáng chú ý, đóng góp vào kết quả nổi bật chung của cả nước, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hai đầu tàu hai đầu đất nước cũng có những kết quả khả quan và tích cực.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2026, Thủ đô Hà Nội ước đón 14,98 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,2% so cùng kỳ năm 2025, trong đó, lượng khách quốc tế đến Thủ đô đạt khoảng 4,06 triệu lượt, tăng 28,1%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 62,77 nghìn tỉ đồng, tăng 20,6% so cùng kỳ 2025.

Trong khi đó, số liệu mới nhất của Thành phố Hồ Chí Minh công bố, 4 tháng đầu năm 2026, thành phố đón gần 5 triệu lượt khách quốc tế, thu về 172.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế đầu tàu của ngành du lịch quốc gia.

Để thu hút khách đến thành phố, ngành du lịch Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới và làm mới trải nghiệm du khách. Đặc biệt, ngành du lịch thành phố cũng đã nhanh chóng thích nghi trước biến động của tình hình thế giới, qua đó biến nguy thành cơ thu hút khách quốc tế. Dự báo trong quý II-III/2026, lượng du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao, do rơi vào cao điểm hè và thời gian thành phố có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn. 

Trước đó, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt người, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 4 tháng các năm từ trước đến nay.

Ngành du lịch nhận định, việc thu hút đông đảo lượt khách quốc tế đến Việt Nam ngay từ đầu năm 2026 là điểm khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Du lịch Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn phục hồi sang nâng cao chất lượng tăng trưởng và gia tăng năng lực cạnh tranh. Điều này cũng chứng minh Việt Nam đã, đang và tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế.

https://nhandan.vn/nam-thang-2026-khach-quoc-te-den-viet-nam-cao-nhat-so-muc-cua-5-thang-dau-nam-tu-truoc-den-nay-post966678.html?gidzl=IVE5DUoPSI1BxemruuTq84liWJVrWYyYKkFNEAROUdXIu8Lfz84jBrVkXJMZqoWWKU-7OsMGMSmYw9by8W

Theo nhandan.vn
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