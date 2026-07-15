Nâng mức quà, mở rộng diện chăm lo người có công

Đồng chí Dương Đình Luân (bìa trái), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Mặt trận thành phố

Niềm vui trước ngày 27/7

Khi được thông tin mức quà của thành phố dành cho thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được nâng từ 500 nghìn đồng lên 1 triệu đồng, ông Phan Thanh Đông, thương binh hạng 1/4 ở tổ dân phố Thanh Lương, phường Hóa Châu, không giấu được niềm vui. Theo ông Đông, khoản quà tăng thêm là sự động viên thiết thực, giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải trong dịp 27/7; đồng thời thể hiện sự quan tâm, tri ân của thành phố đối với người có công.

Niềm vui của ông Đông cũng là niềm vui chung của nhiều người có công và gia đình chính sách khi HĐND thành phố Huế thông qua Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND quy định mức quà tặng đối với người có công, thân nhân người có công và một số nhóm đối tượng khác trong dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm. Có hiệu lực từ ngày 20/7, Nghị quyết tạo cơ sở áp dụng các mức quà mới ngay trong dịp 27/7 năm nay.

Theo đó, mức quà dành cho người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; cán bộ tiền khởi nghĩa; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được nâng từ 500 nghìn đồng lên 1 triệu đồng mỗi suất. Mức này cũng được áp dụng đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng và thân nhân của hai liệt sĩ trở lên.

Nhiều nhóm người có công, thân nhân và người thờ cúng trước đây nhận mức 300 nghìn đồng, nay được nâng lên 500 nghìn đồng mỗi suất. Trong đó, có thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 80% trở xuống; người từng bị địch bắt tù, đày cùng nhiều nhóm người có công khác.

Chính sách mới cũng mở rộng thêm nhiều nhóm được thành phố chăm lo. Trong đó, có quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ đã phục viên, xuất ngũ; cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ; người tham gia bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định. Mỗi trường hợp được nhận 500 nghìn đồng trong mỗi dịp.

Đáng chú ý, người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp một lần; người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế đã được Nhà nước tặng huân chương, huy chương và hưởng trợ cấp một lần cũng được bổ sung vào diện nhận quà với mức tương tự. Qua đó, sự chăm lo không chỉ dành cho người đang hưởng trợ cấp thường xuyên mà còn bao quát những trường hợp đã được giải quyết chế độ một lần. Nghị quyết cũng nâng mức quà đối với đơn vị chăm sóc, điều dưỡng người có công và Đội Quy tập mộ liệt sĩ 192 từ 3 triệu đồng lên 6 triệu đồng. Đồng thời, lần đầu quy định mức quà 3 triệu đồng đối với bộ phận quản lý các Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Đường 9, Hương Điền và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế.

Chủ động để kịp trao quà

Theo bà Lê Thị Niềm, Trưởng phòng Người có công, Sở Nội vụ, việc mở rộng diện nhận quà giúp sự chăm lo đến được với nhiều nhóm có đóng góp trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Qua đó, họ không chỉ có thêm nguồn động viên trong các dịp lễ, Tết, mà còn cảm nhận rõ hơn sự ghi nhận, quan tâm của thành phố đối với những cống hiến qua từng giai đoạn lịch sử.

Để kịp triển khai các mức quà mới trong dịp 27/7, Sở Nội vụ đã đề nghị các xã, phường chủ động rà soát, hoàn thiện danh sách đối tượng, sẵn sàng tổ chức trao quà ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực và kinh phí được phân bổ.

Bà Lê Thị Niềm cho biết, cách tổ chức cơ bản vẫn như những năm trước. Tuy nhiên, do nghị quyết mở rộng thêm nhiều nhóm thụ hưởng, các địa phương cần rà soát kỹ những trường hợp trước đây chưa thuộc diện nhận quà của thành phố.

“Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/7 nên chúng tôi đã đề nghị các xã, phường chuẩn bị trước danh sách, nhất là những nhóm đối tượng mới, để việc trao quà được thực hiện kịp thời, đúng người trong dịp 27/7”, bà Niềm nói.

Theo ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND tiếp tục hoàn thiện chính sách chăm lo người có công theo hướng thiết thực, bao quát và phù hợp hơn với thực tế. Việc nâng mức quà, mở rộng diện thụ hưởng vừa góp phần hỗ trợ người có công, thân nhân người có công, vừa ghi nhận sâu sắc hơn những cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Điều quan trọng là sự tri ân được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực, để người có công và gia đình chính sách cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của thành phố”, ông Hải nhấn mạnh.

Những phần quà không thể đo đếm hết sự hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước, nhưng góp phần thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với người có công, thân nhân người có công. Qua đó, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được bồi đắp bằng sự tri ân, chăm lo thường xuyên, bền bỉ của chính quyền và toàn xã hội.