Tăng tần suất bay đến Nga, Vietnam Airlines tối ưu khai thác mạng bay quốc tế

Từ ngày 1/7 tới, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội-Moskva (Liên bang Nga) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách. Việc khai thác thêm chuyến bay được thực hiện linh hoạt theo diễn biến thị trường, bảo đảm kết nối hàng không giữa Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Vietnam Airlines tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội-Moskva (Liên bang Nga) từ 3 lên 4 chuyến/tuần nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. 

Theo đó, đường bay này nâng từ 3 lên 4 chuyến mỗi tuần. Bên cạnh các chuyến bay hiện đang khai thác vào thứ 2, 4, 6, hãng sẽ bổ sung thêm một chuyến bay vào Chủ nhật, sử dụng tàu bay thân rộng, hiện đại Boeing 787.

Việc tăng tần suất này được triển khai trong bối cảnh thị trường Việt Nam-Nga phục hồi rõ rệt. Năm 2025, lượng khách Nga đến Việt Nam đạt khoảng 690 nghìn lượt, gần gấp 3 lần so năm trước.

Trong hai tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt khoảng 246 nghìn lượt, tăng gấp 3 lần so cùng kỳ. Tổng lượng khách đi lại bằng đường hàng không giữa hai nước cũng tăng mạnh, vượt mức trước dịch Covid-19. 

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Hãng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành kế hoạch khai thác phù hợp theo từng giai đoạn, đồng thời bảo đảm tuyệt đối các tiêu chuẩn an toàn bay. Việc linh hoạt điều chỉnh và tăng tần suất trên các đường bay quốc tế không chỉ góp phần duy trì hiệu quả hoạt động mà còn bảo đảm sự thông suốt trên các đường bay quan trọng, đặc biệt tại thị trường châu Âu, qua đó tăng cường kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới”. 

Hiện Vietnam Airlines duy trì kết nối Việt Nam-châu Âu trên 11 đường bay thẳng với đội tàu bay thân rộng Airbus A350, Boeing 787. Từ ngày 16/6 tới, hãng dự kiến khai trương đường bay thẳng giữa Hà Nội và Amsterdam, đẩy mạnh khai thác đến thị trường tây Âu.

Việc tăng tần suất trên đường bay Hà Nội-Moskva cùng mở rộng mạng bay châu Âu cho thấy định hướng điều hành nhất quán của Vietnam Airlines trong phát triển mạng bay.

Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines duy trì các đường bay quốc tế quan trọng, góp phần bảo đảm sự thông suốt trong kết nối giữa Việt Nam với thế giới, qua đó hỗ trợ giao thương, du lịch và hội nhập quốc tế.

