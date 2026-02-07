Bước tăng trưởng đột phá của du lịch Việt Nam đầu năm 2026

Tháng 1/2026, ngành du lịch đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cơ cấu nguồn khách quốc tế ngày càng đa dạng, bền vững

Theo số liệu Cục Thống kê công bố ngày 6/2, Việt Nam đón 2,5 triệu lượt khách quốc tế trong tháng đầu năm 2026. Đây là lượng khách cao nhất trong một tháng mà Việt Nam đón được từ trước đến nay, tăng 21,4% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, con số gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế không chỉ ấn tượng ở quy mô mà còn cho thấy cấu trúc tăng trưởng rất đáng chú ý giữa các nhóm thị trường.

Xét về thị trường, các thị trường gần ở khu vực châu Á tiếp tục là trụ cột với khoảng 1,8 triệu lượt, chiếm hơn 73% tổng lượng khách. Tuy nhiên, tăng trưởng trong khu vực này có sự khác biệt.

Hàn Quốc giữ vai trò thị trường động lực với gần 490 nghìn lượt, tăng khoảng 26% so với tháng trước và hơn 17% so cùng kỳ năm 2025. Đây không chỉ là thị trường ổn định mà còn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, phản ánh sức hút bền vững của các điểm đến nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch gia đình và lợi thế kết nối hàng không dày đặc giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Nhật Bản tăng mạnh 41% so tháng trước và 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự phục hồi tốt của phân khúc khách có mức chi tiêu cao. Thị trường Trung Quốc dù giảm so với cùng kỳ nhưng lượng khách vẫn rất lớn, đạt gần 460 nghìn lượt, xếp thứ hai sau Hàn Quốc.

Ở khu vực Đông Nam Á, nhiều thị trường đạt mức tăng trưởng cao như: Philippines tăng 75,0%, Singapore tăng 51,7%, Indonesia tăng 41,4%, Thái Lan tăng 10,6%... Đáng chú ý, Campuchia tăng gấp 3 lần so tháng trước và hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này phản ánh hiệu quả của các chương trình hợp tác du lịch nội khối ASEAN, cũng như lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý và sự thuận tiện trong kết nối giao thông.

Thị trường tiềm năng Ấn Độ tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 80,5% so với cùng kỳ năm 2025, đưa số lượng khách nước này đạt gần 88 nghìn lượt trong tháng 1/2026. Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường Ấn Độ thời gian qua cho thấy hướng đi đúng đắn của du lịch Việt Nam nhằm đa dạng hóa các thị trường nguồn.

Khu vực châu Âu nổi lên như điểm sáng tăng trưởng với tổng lượng khách đạt khoảng 424 nghìn lượt. Con số này tăng hơn 35% so tháng trước và gần 60% so cùng kỳ. Theo đó, các thị trường chính là Nga, Anh, Pháp, Đức đều tăng hai chữ số. Đặc biệt, Nga và Ba Lan có tốc độ tăng rất cao, với mức tăng lần lượt là 195,1% và 98,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lý giải, thị trường châu Âu tăng trưởng tốt nhờ hiệu ứng tích cực từ chính sách thị thực thuận lợi, đường bay thẳng và sức hấp dẫn của du lịch nghỉ đông dài ngày tại Việt Nam. Nhóm khách châu Âu cũng thường lưu trú dài hơn và chi tiêu cao, tạo giá trị gia tăng lớn.

Trong khi đó, thị trường châu Mỹ giữ mức tăng trưởng ổn định với khoảng 137 nghìn lượt, tăng 23% so tháng trước và 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ tiếp tục là nguồn khách đường dài quan trọng với hơn 103 nghìn lượt, tăng 24,8% so với tháng trước và 12% so với cùng kỳ. Đây là thị trường có độ ổn định cao, ít biến động theo mùa vụ ngắn hạn.

Lượng khách đến từ châu Úc tăng mạnh, đạt hơn 81 nghìn lượt, tăng 42% so tháng trước và 13% so với cùng kỳ; trong đó, Australia là động lực chính với 75 nghìn lượt khách.

Trong số 2,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2026, đường hàng không tiếp tục là kênh chính, chiếm gần 80% trong tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Điều này thể hiện sự hồi phục và mở rộng đường bay quốc tế trong thời gian qua.

Đường bộ cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, khi tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ trước đó, phản ánh sự sôi động của dòng khách từ các nước láng giềng và ASEAN trong dịp đầu năm mới. Ngoài ra, đường biển dù chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng vẫn ghi nhận mức tăng khá tốt với 30% so với cùng kỳ, duy trì vai trò trong phân khúc thị trường du lịch đường biển.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhìn chung, sự tăng trưởng từ các thị trường Đông Bắc Á, ASEAN, châu Âu và các thị trường xa cho thấy cơ cấu nguồn khách quốc tế của Việt Nam đang ngày càng đa dạng, bền vững hơn. Đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026 và giai đoạn tới.

Du lịch chuyển từ phục hồi sang tăng trưởng và cạnh tranh

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá, kỷ lục 2,5 triệu lượt khách quốc tế của tháng 1/2026 không chỉ là một con số ấn tượng mà được nhìn nhận như một điểm khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trên hết, ngành du lịch Việt Nam đang chuyển từ trạng thái phục hồi sang nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng năng lực cạnh tranh. Các yếu tố như chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, mở rộng kết nối hàng không, đổi mới sản phẩm và đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách quốc tế.

Theo đó, kết quả trên có được là nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố chiến lược đã và đang định hình lại thị trường du lịch quốc tế của Việt Nam.

Trước hết, việc Chính phủ mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời gian tạm trú, áp dụng thị thực điện tử có giá trị xuất nhập cảnh nhiều lần, bổ sung các cửa khẩu đón khách thị thực điện tử và tạo thuận lợi hơn trong thủ tục xuất nhập cảnh đã giúp Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn đối với du khách từ nhiều quốc gia, tăng tính linh hoạt cho hành trình du lịch.

Hàng loạt đường bay mới được mở rộng cùng với sự phục hồi các tuyến bay đường dài và các dịch vụ vận chuyển linh hoạt đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, từ cả các thị trường truyền thống tới những thị trường mới nổi.

Bên cạnh đó, môi trường chính trị-xã hội ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm, cùng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện đã và đang trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của thương hiệu du lịch Việt Nam trong việc thu hút khách quốc tế.

Giữa bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng ưu tiên sự an toàn và tin cậy khi lựa chọn điểm đến, Việt Nam được đánh giá là quốc gia ổn định, hiếu khách. Qua đó, tạo cảm giác yên tâm cho du khách khi lên kế hoạch và trải nghiệm hành trình. Đây là nền tảng quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam.

Ngoài ra, các chiến dịch quảng bá du lịch của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các địa phương, doanh nghiệp tại các thị trường trọng điểm và tiềm năng, cùng sự tham gia vào các hội chợ du lịch quốc tế lớn, hợp tác với hãng truyền thông và các tổ chức quốc tế, đẩy mạnh quảng bá đa kênh... đã nâng cao hình ảnh về điểm đến Việt Nam giàu hấp dẫn trong khu vực Đông Nam Á.

Hơn cả, sự phong phú và đa dạng về loại hình, sản phẩm như: du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch thiên nhiên, du lịch đô thị cùng với các sản phẩm du lịch mới mẻ như du lịch MICE, du lịch nông nghiệp, du lịch đường sắt, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe, du lịch golf, du lịch điện ảnh... đã giúp thu hút nhiều phân khúc khách khác nhau đến Việt Nam.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt và xu hướng du lịch toàn cầu biến động nhanh, sự tăng trưởng đột phá của du lịch Việt Nam là một điểm sáng của khu vực và thế giới. Thành quả đó cần có vai trò kiến tạo của Nhà nước, sự phối hợp liên ngành, liên vùng cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của các địa phương, điểm đến, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và xây dựng thương hiệu điểm đến.

Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, ngành du lịch được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo động lực lan tỏa trong phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho việc triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của nhiệm kỳ mới. Từ đây, cũng đặt ra yêu cầu ngành du lịch phải tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

